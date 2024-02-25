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За время войны Украина потеряла убитыми 31 тысячу солдат — Зеленский

19:05 • 25.02.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года войны ВСУ потеряли убитыми 31 тысячу военнослужащих. Он сообщил об этом на пресс-конференции в ходе форума «Украина. Год 2024» в Киеве. Зеленского цитирует «Интерфакс-Украина». 

Количество раненых в украинской армии он не привел. 

В то же время Зеленский озвучил свою оценку потерь со стороны России. По его словам, за два года войны российская армия потеряла 180 тысяч человек убитыми. 

Ранее «Медуза» и «Медиазона» со ссылкой на собственное исследование сообщали, что с 24 февраля 2022 по 1 января 2024 года на войне в Украине погибли около 75 тысяч российских солдат.   

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