На войне в Украине погибли около 75 тысяч российских солдат — «Медуза» и «Медиазона»

По состоянию на 1 января 2024 года на войне в Украине погибли около 75 тысяч российских солдат. Об этом говорится в исследовании «Медузы» и «Медиазоны». По информации изданий, в день армия РФ теряет примерно 120 человек убитыми.

Журналисты изучили реестр наследственных дел и рассчитали реальную смертность мужчин в России на конец 2023 года. Они пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 по 1 января 2024 года на фронте погибли около 75 тысяч мужчин до 50 лет. «Медиазона» и «Медуза» отмечают, что это статистическая оценка. Наиболее вероятно, что количество умерших на войне солдат находится в промежутке от 66 до 88 тысяч.

При этом метод, который использовали журналисты, не позволяет видеть потери за январь и февраль 2024 года. Если предположить, что темп прироста потерь остается прежним — примерно 3900 человек в месяц — то суммарное значение за два года войны составит около 83 тысяч человек.

«Медуза» и «Медиазона» пишут, что ко второму году войны линия фронта практически не меняется, но темп потерь в российской армии растет. Если за 2022 год на войне погибли около 24 тысяч военных, то в 2023 количество умерших увеличилось более чем вдвое, почти до 50 тысяч. Самой кровопролитной операцией с начала войны издания называют штурм Бахмута в январе-марте 2023 года. Журналисты отмечают, что в тот период российская армия теряла до двух тысяч человек убитыми в неделю. Большинство умерших в тот период — бывшие заключенные.

После захвата Бахмута потери снизились, но все равно остались на высоком уровне, превосходящем первые дни войны. С октября-ноября 2023 года темп потерь снова начал ускоряться. Журналисты связывают это с наступлением России на Авдеевку.

Издания также изучили, как менялся состав российской армии на протяжении войны. Вторжение в Украину начала кадровая армия численностью более 100 тысяч человек, состоящая из контрактников и офицеров. Они составили почти все потери в первые месяцы сражений. К осени-зиме 2022 года эта категория была практически исчерпана — многие погибли и получили ранения, несовместимые с продолжением службы. В это же время на первое место среди погибших вышли добровольцы, бывшие заключенные и мобилизованные. По оценкам журналистов, по состоянию на конец 2023 года на войне погибли около 22 тысячи контрактников, 19 тысяч бывших заключенных и 16 тысяч мобилизованных. Издания напоминают, что они учитывают и считают лишь тех, кто был опознан и похоронен.

В то же время надежной метрики для оценки раненых нет, отмечают издания. В исследовании от июня 2023 года «Медуза» и «Медиазона» оценивали их по выплатам из бюджета и рассчитывали соотношения между убитыми и ранеными по потерям в конкретных соединениях. Предполагая, что соотношение «1 к 1.7-2» сохранилось, издания сообщают о примерно 130 тысячах раненых. Однако это гораздо более грубая оценка, чем рассчет только погибших, отмечают они.

«Медиазона» и «Медуза» также попытались посчитать потери в украинской армии. Последний раз советник офиса президента Украины Михаил Подоляк комментировал эту тему в декабре 2022 года и говорил, что ВСУ потеряли от 10 до 13 тысяч человек убитыми. Издания отмечают, что это число невозможно проверить.

Журналисты проверили базу с сайта анонимного проекта UALosses, запущенного 31 декабря 2023 года. В списке проекта значится больше 42 тысяч человек, погибших с февраля 2022 года по февраль 2024-го. Для каждого солдата там заведена карточка с именем, общей информацией и ссылками на источники. «Медуза» и «Медиазона» взяли выборку в 400 случайных записей из этой базы и вручную проверили их. По итогам проверки журналисты сочли базу надежной. Однако оценить ее полноту невозможно, пишут издания, так как демографический данные Украина не публикует с начала войны, а база наследственных дел не открывается даже с территории Украины.

Судя по этой базе, ВСУ понесли наибольшие потери в самом начале войны — рекорд был в марте 2022 года. Потери Украины оставались высокими все лето 2022 года. Однако рассчитывать точное отношение российских потерь к украинским на основе двух баз, собранных по открытым источникам, неправильно, пишут издания. Журналисты предполагают, что потери России и Украины схожи.

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