Посольство США предупредило о «неминуемых» терактах в Москве в ближайшие два дня

Посольство США в России предупредило американских граждан о возможных терактах, которые готовятся в Москве в ближайшие 48 часов. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипмиссии.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями в местных СМИ, следите за своим окружением», — говорится в нем.

Издание «Важные истории» утверждает, что английское слово imminent, употребленное дипломатами в отношении планов террористов, в данном контексте означает «неминуемые», однако его можно перевести и как «надвигающиеся».

Издание также отмечает, что американское посольство предсказало начало российского вторжения в Украину примерно за две недели до его начала, а за три дня до старта боевых действий американские власти эвакуировали своих дипломатов из Киева.

Похожее предупреждение для своих граждан также опубликовал британский МИД. «Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в России», — говорится в нем. По данным британских властей, целями террористов могут стать популярные туристические места, праздничные и религиозные массовые мероприятия, мероприятия под открытым небом и рынки, а также транспортные сети.

В сообщении британского МИДа также напоминается, что в прошлом теракты в Петербурге и Москвы приводили к большим человеческим жертвам. «Российская авиация также может стать целью. Силам безопасности уже удалось сорвать планы атак в крупных российских городах», — отмечается в нем.

Российские силовые структуры и другие официальные источники на момент публикации заметки никак не прокомментировали сообщения американских и британских дипломатов о терактах, готовящихся в Москве.

8 марта в Москве запланирован ряд крупных праздничных мероприятий, в том числе концерты в «Крокус Сити Холл» и на выставке «Россия» на ВДНХ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.