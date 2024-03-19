Почти 10 лет страны спорят из-за корабля с сокровищами

Испания, Колумбия, Боливия и американская компания Sea Search Armada с 2015 года спорят, кому из них принадлежит затонувший в XVIII веке корабль «Сан Хосе», который перевозил драгоценности на сумму, равную примерно 20 миллиардам современных долларов. Несмотря на то, что судебная тяжба еще продолжается, колумбийцы решили поднять судно со дна Карибского моря, чтобы отреставрировать. Это известие оживило спор. «Холод» рассказывает, что о нем известно.

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В 1708 году галеон «Сан Хосе» — флагман испанской армады — возвращался в Испанию из Южной Америки. Он перевозил, пожалуй, самые большие сокровища в истории военно-морского флота: золото, серебро, изумруды и другие драгоценности, стоимость которых может достигать 20 миллиардов долларов США. Все эти сокровища были собраны в испанских колониях и предназначались для короля Филиппа V. С помощью драгоценностей он собирался финансировать войну за испанское наследство против Британии.

Когда корабль проходил мимо колумбийского портового города Картахена в Карибском море, его атаковали британские военные суда. Однако завладеть сокровищами британцам не удалось: прежде чем они добрались до «Сан Хосе», судно пошло ко дну. На борту находилось 600 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Спастись смогли только 11 из них.

На протяжении двух сотен лет охотники за сокровищами и искатели приключений пытались найти затонувший корабль, пишет The Guardian. О «Сан Хосе» даже написал Габриэль Гарсиа Маркес: герой его романа «Любовь во время холеры» Флорентино Ариса, страдающий от безответной любви, мечтал завладеть затонувшим кладом, чтобы вручить его любимой девушке Фермине Дасе.

Находка

В 1980-х годах поисками занялась американская компания Sea Search Armada. Она описала затонувший корабль как «громоздкое банковское хранилище», наполненное золотом из рудников Перу, жемчугом из Панамы, а также изумрудами, аметистами и бриллиантами из южноамериканских Анд.

«В 1708 году стоимость этого груза превышала годовой национальный доход Испании. <…> Кроме драгоценных металлов и камней, там были какао, индиго, кожа, кошениль, ценные породы дерева и многие другие товары», — цитирует The Guardian сообщение компании.

В ноябре 2015 года власти Колумбии объявили, что нашли обломки «Сан Хосе» на глубине около 600 метров. Президент страны Хуан Мануэль Сантос назвал это «одной из величайших находок подводного наследия в истории человечества». Он пообещал построить в Картахене музей для демонстрации сокровищ, найденных на затонувшем судне. Однако права собственности на «Сан Хосе» заявили еще несколько государств, из-за чего корабль так и остался лежать на дне Карибского моря.

Керамические кувшины и другие предметы с затонувшего испанского галеона «Сан Хосе» на дне Карибского моря у побережья Колумбии, ноябрь 2015 года. Фото: Woods Hole Oceanographic Institution / AP / Scanpix

Затянувшийся спор

Первой в спор вступила американская компания Sea Search Armada. Ее представители заявили, что именно эта компания впервые обнаружила место крушения корабля еще в 1981 году. SSA якобы передала колумбийским властям координаты галеона в обмен на 35% сокровищ. В 2011 году суд США объявил корабль собственностью колумбийского государства, однако SSA с этим не согласилась и продолжила судебную тяжбу с Колумбией.

Затем к спору подключились испанские власти. В 2015 году министры культуры и иностранных дел страны назвали «Сан Хосе» государственным испанским кораблем, на владение которым Испания имеет право. Год назад испанские СМИ писали, что спор между Испанией и Колумбией по поводу принадлежности корабля продолжается.

О своих претензиях на драгоценности также заявили представители коренного народа Боливии кхара-кхара. Они утверждают, что серебро и золото, перевозимое на «Сан Хосе», добыли их предки, поэтому они также имеют право на сокровища.

Власти Колумбии настаивают, что затонувшее судно и все, что на нем находится, принадлежит им. Они заявили, что правительство уже профинансировало первый этап исследования корабля, выделив на это 7,3 миллиона долларов. Колумбия пыталась продать часть сокровищ с корабля на аукционе, чтобы покрыть затраты на восстановление и изучение «Сан Хосе», однако против этого выступила ЮНЕСКО.

Министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа в разговоре с Bloomberg сообщил, что президент страны Густаво Петро распорядился как можно скорее — до истечения его полномочий в 2026 году — поднять «Сан Хосе» со дна.

Реставрация

Несмотря на то, что спор о принадлежности сокровищ «Сан Хосе» не закончен, Колумбия приняла решение поднять обломки галеона и попытаться их восстановить.

«Галеон упорно воспринимали как сокровищницу. Мы хотим перевернуть эту страницу. Мы не думаем о сокровищах. Мы думаем о том, как получить доступ к исторической и археологической информации», — сказала директор Колумбийского института антропологии и истории Альхена Кайседо 18 марта 2024 года.

Команда Кайседо планирует начать подъем «Сан Хосе» со дна уже в апреле и выставить его в музее. Однако корабли, подобные этому, редко подлежат восстановлению, пишет The Guardian. Более того, ни одно судно, затонувшее в тропических водах, отреставрировать еще не удавалось.

Точное местонахождение «Сан Хосе» остается государственной тайной — так корабль защищают от грабителей. Колумбийские военные разрабатывают подводных роботов, которые сделают фото и видео и составят карту обломков, после чего специалисты попытаются поднять обломки на сушу.