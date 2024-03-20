Актера Козловского загримировали до неузнаваемости и вырезали из титров фильма

Имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт вырезали из титров нового российского фильма «Летучий корабль». Об этом в своих соцсетях рассказала заместитель главного редактора портала «Кино-Театр.ру» Екатерина Визгалова, обратило внимание «Агентство». Визгалова также отметила, что в фильме Козловского загримировали до неузнаваемости.

Визгалова написала пост после просмотра «Летучего корабля» на закрытой премьере с участниками съемочной группы. По ее словам, в фильме есть только три «живых персонажа», роли которых исполнили Козловский, Раппопорт и Андрей Бурковский — остальные персонажи нарисованы.

По словам Визгаловой, из-за участия в съемках Бурковского «были слухи, что фильм запретят». После начала войны актер призывал к миру и писал, что «война — это плохо». В конце 2022 года он уехал в США.

«Но его [Бурковского] даже прописали в титрах. А вот имена двух других актеров просто выкинули. И если у Ксении Раппопорт два небольших эпизода (говорят, на нее нацепили цифровую маску, но она все равно узнаваема), то герой, точнее героиня, точнее героинИ Данилы Козловского (неузнаваемого из-за пластического грима) на экране проводят добрую треть времени. Но в титрах его нет», — написала Визгалова.

Генеральный продюсер фильма Алексей Учитель отказался отвечать на вопросы «Агентства» по телефону. Дозвониться до режиссера картины, его сына Ильи Учителя, журналисты не смогли.

Официальная премьера «Летучего корабля» состоится в России 21 марта. Это киноверсия советского мультфильма 1979 года.

После начала войны в Украине, 24 февраля 2022 года Данила Козловский опубликовал в своем инстаграме черный квадрат с подписью: «Страх и стыд…..договоритесь! Остановитесь! НЕТ ВОЙНЕ». В 2023 году на него пожаловался «общественник» и доносчик Виталий Бородин. Козловский подал к Бородину иск о защите чести и достоинства и выиграл спор. Несмотря на это, в России отменили спектакли с участием актера, а сам он взял продолжительный отпуск.

Против войны сразу после ее начала также выступила актриса Ксения Раппопорт. «Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас», — написала она в инстаграме.

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