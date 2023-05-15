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В петербургском драмтеатре отменили майские спектакли с Данилой Козловским, а сам актер ушел в отпуск до конца года. Ранее он выступил против войны в Украине

17:51 • 15.05.2023

В Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге отменили майские спектакли «Гамлет» и «Коварство и любовь» с участием Данилы Козловского. Об этом сообщается на сайте учреждения. Сам актер написал в своем телеграм-канале, что принял решение уйти в отпуск до конца 2023 года «по личным обстоятельствам». 

24 февраля 2022 года Козловский опубликовал в своем инстаграме черный квадрат с подписью: «Страх и стыд…..договоритесь! Остановитесь! НЕТ ВОЙНЕ». 

В апреле на Козловского написал донос Виталий Бородин — глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он попросил проверить публичные высказывания Козловского о войне в Украине и пожаловался, что актер якобы призывал россиян выходить на митинги. Кроме того, в обращении Бородина говорилось, что после начала войны Козловский уехал в США. 

После этого полиция начала в отношении актера проверку. Козловский писал в своем канале, что в интервью, которое он дал журналистке Ирине Шихман, он не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов». «Эти слова были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию … Любой здравомыслящий человек, посмотрев интервью, поймет, что все фразы были переиначены в угоду личным целям Виталия Бородина», — написал актер. 

17 апреля Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Бородину в Пресненский районный суд Москвы. Однако суд не принял иск якобы из-за отсутствия в нем исчерпывающих данных об ответчике, писали РИА Новости. 

После этого Роспотребнадзор провел проверку в Малом драматическом театре и выявил там «многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения». С 6 по 12 мая здание учреждения было опечатано. 12 мая Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело о нарушении санитарных норм в отношении театра. 


Источники: МДТ, Данила Козловский, РИА Новости

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