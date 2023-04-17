Прокуратура проверит актера Данилу Козловского по статье о «дискредитации» армии. На него пожаловался «серийный доносчик»

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на артиста в Генпрокуратуру пожаловался Виталий Бородин — глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он попросил проверить публичные высказывания Козловского о войне в Украине и пожаловался, что актер якобы призывал россиян выходить на митинги. Кроме того, в обращении Бородина говорилось, что после начала войны Козловский уехал в США.

В ответ на жалобу Бородина актер написал в своем телеграм-канале, что периодически ездит в Штаты, чтобы навестить сына, и заверил, что живет в России. «Я не призывал в интервью Ирины Шихман ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов. Эти слова были сказаны (!!!) на съемочной площадке исторического сериала про революцию … Любой здравомыслящий человек, посмотрев интервью, поймет, что все фразы были переиначены в угоду личным целям Виталия Бородина», — написал актер.

24 февраля 2022 года Козловский опубликовал в своем инстаграме черный квадрат с подписью: «Страх и стыд…..договоритесь! Остановитесь! НЕТ ВОЙНЕ».

Козловский — не единственный публичный человек, на которого Виталий Бородин написал донос. 39-летний бывший силовик также жаловался на солистку группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, певца Валерия Меладзе, а также на Аллу Пугачеву, Семена Слепакова и Лайму Вайкуле. Актрису Лию Ахеджакову он просил признать «иноагентом» и завести на нее три уголовных дела, в том числе о госизмене.

Кроме прочего, Бородин жаловался на игру Hogwarts Legacy, в которой он усмотрел «пропаганду ЛГБТ». В 2021 году именно после доноса Бородина Генпрокуратура признала издание «Проект» «нежелательной организацией».

Источник: ТАСС

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