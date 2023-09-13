Данила Козловский выиграл суд у «профессионального доносчика»

Актер Данила Козловский выиграл иск о защите чести и достоинства, который он предъявил к «профессиональному доносчику», главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Бородин написал на Козловского донос в Генпрокуратуру. В нем он просил проверить Козловского по статье о «дискредитации» российской армии из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года. Бородин также утверждал, что после начала войны Козловский якобы уехал в США, а до этого призывал россиян выходить на митинги в поддержку Алексея Навального.

После этого прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера, а Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы в Санкт-Петербурге — перенес спектакли с его участием.

В ответ на обвинения Козловский пояснил, что в США ездил лишь на несколько дней, чтобы навестить ребенка, а фраза с «призывом» на митинги была им произнесена во время съемок сериала «Карамора».

В итоге суд признал утверждения Бородина порочащими честь и достоинство Козловского и обязал доносчика удалить соответствующие посты и опубликовать опровержение с упоминанием принятого судом решения. Кроме того, суд взыскал с Бородина один рубль в пользу Козловского.

После этого Бородин пообещал обжаловать это решение. «Рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы естественно обжалуем решение суда. Это первая инстанция. У нас еще впереди вторая, третья. Еще все впереди», — написал доносчик в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что выплатит рубль Козловскому, но только если проиграет и все последующие суды.

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