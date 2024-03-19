С начала года Россия сбросила на Украину рекордное количество авиабомб

За три неполных месяца 2024 года российские войска сбросили на позиции украинской армии более 3500 авиабомб. Об этом сообщил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он отметил, что это в 16 раз больше, чем за весь 2023 год.

При этом, по его словам, преимущество России в интенсивности артиллерийского огня вдоль всей линии фронта составляет 7:1. Критическая нехватка боеприпасов у украинской армии и доминирование российской авиации в небе стали основными причинами сложившейся на фронте ситуации.

Гаврилюк отметил, что «долгожданные» истребители F-16, обещанные Украине западными союзниками, могли бы переломить ситуацию в небе и как следствие позволить наземным украинским силам улучшить свое положение.

Ранее западные СМИ писали о новой тактике российских войск. Она заключается в более интенсивном и рискованном применении фронтовой бомбардировочной авиации, которая сбрасывает на украинские позиции мощные кассетные и фугасные авиабомбы. Как правило эти бомбы оборудованы специальными модулями (УМПК), которые превращают их из свободнопадающих в планирующие и корректируемые.

Эти модули позволяют российским самолетам сбрасывать авиабомбы на относительном удалении от линии фронта, что повышает безопасность таких вылетов. Тем не менее резкий рост интенсивности применения фронтовых бомбардировщиков уже привел к значительному росту потерь российской авиации.

По словам Гаврилюка, только за последний месяц силам ПВО Украины удалось сбить 12 российских истребителей-бомбардировщиков. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Однако, несмотря на значительные потери в воздухе, новая тактика позволила российской армии добиться значительных успехов на земле. Так, по мнению аналитиков, массированное применение авиабомб ФАБ-500 и КАБ-500 стало залогом успеха российских военных при штурме Авдеевки.

Этот город являлся крупнейшим укрепрайоном ВСУ в Донецкой области. После многомесячного кровопролитного штурма российская армия смогла взять его в середине февраля. По словам украинских военных, оборонявших город, за время штурма российские самолеты сбросили на их позиции сотни авиабомб.

В марте появились сообщения о начале применения российской армией на фронте сверхмощных авиабомб ФАБ-1500. Эти боеприпасы несут заряд взрывчатки весом около полутора тонн и по этому показателю втрое мощнее ФАБ-500, которые в основном применялись до сих пор.

Как писал американский телеканал CNN, ссылаясь на военных экспертов, применение этих сверхмощных авиабомб может позволить российской армии серьезно изменить линию фронта. В свою очередь, украинские военные рассказывали, что ФАБ-1500 способны превратить в руины практически любое даже укрепленное здание, при этом оставшиеся в живых защитники после прилета такого боеприпаса почти наверняка будут контужены.

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