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Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки 

11:50 • 18.02.2024

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр», сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства. 

По данным Минобороны, российские военные продолжают блокировать оставшиеся на коксохимическом комбинате подразделения украинской армии. 

Взятие Авдеевки российскими войсками подтверждает и американский Институт изучения войны (ISW). В ежедневной сводке говорится, что город удалось взять благодаря локальному превосходству в воздухе и планирующим бомбам. 

При этом представитель украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», оборонявшей Авдеевку, Дмитрий Лиховой в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что при взятии города потери России составили 47 тысяч человек, в том числе 17 тысяч убитыми. 

В середине декабря американская разведка сообщала, что потери российской армии в Авдеевке составили 13 тысяч человек убитыми и ранеными, а также более 220 единиц бронетехники. 

17 января об отступлении украинской армии из Авдеевки сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В свою очередь, командующий украинской группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский назвал вывод войск «правильным решением». 

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