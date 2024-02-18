Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки 

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны, российские военные продолжают блокировать оставшиеся на коксохимическом комбинате подразделения украинской армии.

Взятие Авдеевки российскими войсками подтверждает и американский Институт изучения войны (ISW). В ежедневной сводке говорится, что город удалось взять благодаря локальному превосходству в воздухе и планирующим бомбам.

При этом представитель украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», оборонявшей Авдеевку, Дмитрий Лиховой в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что при взятии города потери России составили 47 тысяч человек, в том числе 17 тысяч убитыми.

В середине декабря американская разведка сообщала, что потери российской армии в Авдеевке составили 13 тысяч человек убитыми и ранеными, а также более 220 единиц бронетехники.

17 января об отступлении украинской армии из Авдеевки сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В свою очередь, командующий украинской группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский назвал вывод войск «правильным решением».

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