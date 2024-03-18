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Путина поздравляют меньше, чем шесть лет назад

В списке не оказалось глав демократических государств. Победу проигнорировала даже Сербия

18.03.2024

ЦИК ожидаемо отчитался о победе Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Однако в этот раз Путин получил гораздо меньше поздравлений от зарубежных лидеров, чем после победы на выборах 2018 года. Более того, руководители ряда западных стран назвали прошедшие в России выборы «несвободными», «несправедливыми» и «нечестными». «Холод» рассказывает, как в мире отреагировали на результаты российских выборов.

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Согласно сообщениям российских государственных информагентств, с победой на нынешних выборах Путина поздравили:

Согласно индексу демократии журнала The Economist, из вышеперечисленных стран самой развитой демократией считается Гондурас — он занимает 95 место в рейтинге 2023 года. На втором — Боливия (106 место).

При этом в 2018 году список поздравляющих Путина был значительно длиннее. Если судить по сайту Кремля, тогда его поздравили по телефону:

  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Армении Серж Саргсян,
  • президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди,
  • президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,
  • лидер Китая Си Цзиньпин,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Многие руководители стран прислали поздравительные письма:

  • руководитель Китая Си Цзиньпин,
  • президент непризнанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Армении Серж Саргсян,
  • президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • президент Боливии Эво Моралес,
  • президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро,
  • президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,
  • президент Египта Абдельфаттах Сиси,
  • президент Италии Серджо Маттарелла,
  • президент Лаоса Буннянг Ворачит,
  • президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
  • президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,
  • президент Кубы Рауль Кастро,
  • президент Молдовы Игорь Додон,
  • президент Сербии Александр Вучич,
  • президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов.

При этом после нынешних выборов руководители многих стран либо отказались поздравлять Путина с победой, либо вовсе выступили с резкой критикой прошедшего в России голосования.

Поздравлять Путина и комментировать итоги выборов в России отказался генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц также не стали поздравлять Путина, а глава МИД этой страны Анналена Бербок заявила, что «псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а результат никого не удивил». По ее словам, правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие.

«Эти выборы явно не были ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него», — заявили в американском Белом доме.

«Свободные и честные выборы выглядят не так», — написал в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. 

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал выборы президента России «трагическим фарсом». По его словам, эта процедура не была ни добросовестной, ни свободной и тем более не соответствовала общепризнанным демократическим стандартам и принципу верховенства закона.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России «не являются законными, демократическими и честными».

«В этой имитации выборов нет и не может быть легитимности. Этот человек должен предстать перед судом в Гааге. Это то, что мы должны обеспечить», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался поздравлять Путина. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал их «фарсом и пародией».

В свою очередь, Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей ОБСЕ и раскритиковал голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений». 

«Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Наталья Колесникова / AFP / Scanpix
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