Путина поздравляют меньше, чем шесть лет назад

ЦИК ожидаемо отчитался о победе Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Однако в этот раз Путин получил гораздо меньше поздравлений от зарубежных лидеров, чем после победы на выборах 2018 года. Более того, руководители ряда западных стран назвали прошедшие в России выборы «несвободными», «несправедливыми» и «нечестными». «Холод» рассказывает, как в мире отреагировали на результаты российских выборов.
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Согласно сообщениям российских государственных информагентств, с победой на нынешних выборах Путина поздравили:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- лидер Китая Си Цзиньпин,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- президент Ирана Эбрахим Раиси,
- лидер правящей в Мьянме военной хунты Мин Аун Хлайн,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент Никарагуа Даниэль Ортега,
- президент Венесуэлы Николас Мадуро,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- глава Северной Кореи Ким Чен Ын,
- президент Кубы Мигель Диас-Канель,
- президент Боливии Луис Арсе,
- президент Гондураса Сиомара Кастро
- эмир Кувейта Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах
Согласно индексу демократии журнала The Economist, из вышеперечисленных стран самой развитой демократией считается Гондурас — он занимает 95 место в рейтинге 2023 года. На втором — Боливия (106 место).
При этом в 2018 году список поздравляющих Путина был значительно длиннее. Если судить по сайту Кремля, тогда его поздравили по телефону:
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Армении Серж Саргсян,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- премьер-министр Индии Нарендра Моди,
- президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,
- лидер Китая Си Цзиньпин,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Многие руководители стран прислали поздравительные письма:
- руководитель Китая Си Цзиньпин,
- президент непризнанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Армении Серж Саргсян,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- президент Боливии Эво Моралес,
- президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,
- президент Венесуэлы Николас Мадуро,
- президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,
- президент Египта Абдельфаттах Сиси,
- президент Италии Серджо Маттарелла,
- президент Лаоса Буннянг Ворачит,
- президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
- президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,
- президент Кубы Рауль Кастро,
- президент Молдовы Игорь Додон,
- президент Сербии Александр Вучич,
- президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов.
При этом после нынешних выборов руководители многих стран либо отказались поздравлять Путина с победой, либо вовсе выступили с резкой критикой прошедшего в России голосования.
Поздравлять Путина и комментировать итоги выборов в России отказался генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц также не стали поздравлять Путина, а глава МИД этой страны Анналена Бербок заявила, что «псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а результат никого не удивил». По ее словам, правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие.
«Эти выборы явно не были ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него», — заявили в американском Белом доме.
«Свободные и честные выборы выглядят не так», — написал в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал выборы президента России «трагическим фарсом». По его словам, эта процедура не была ни добросовестной, ни свободной и тем более не соответствовала общепризнанным демократическим стандартам и принципу верховенства закона.
Министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России «не являются законными, демократическими и честными».
«В этой имитации выборов нет и не может быть легитимности. Этот человек должен предстать перед судом в Гааге. Это то, что мы должны обеспечить», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался поздравлять Путина. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал их «фарсом и пародией».
В свою очередь, Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей ОБСЕ и раскритиковал голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений».
«Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.