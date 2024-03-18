Путина поздравляют меньше, чем шесть лет назад

ЦИК ожидаемо отчитался о победе Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Однако в этот раз Путин получил гораздо меньше поздравлений от зарубежных лидеров, чем после победы на выборах 2018 года. Более того, руководители ряда западных стран назвали прошедшие в России выборы «несвободными», «несправедливыми» и «нечестными». «Холод» рассказывает, как в мире отреагировали на результаты российских выборов.

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Согласно сообщениям российских государственных информагентств, с победой на нынешних выборах Путина поздравили:

Согласно индексу демократии журнала The Economist, из вышеперечисленных стран самой развитой демократией считается Гондурас — он занимает 95 место в рейтинге 2023 года. На втором — Боливия (106 место).

При этом в 2018 году список поздравляющих Путина был значительно длиннее. Если судить по сайту Кремля, тогда его поздравили по телефону:

президент Азербайджана Ильхам Алиев,

президент Армении Серж Саргсян,

президент Беларуси Александр Лукашенко,

премьер-министр Индии Нарендра Моди,

президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,

лидер Китая Си Цзиньпин,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Многие руководители стран прислали поздравительные письма:

руководитель Китая Си Цзиньпин,

президент непризнанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба,

президент Азербайджана Ильхам Алиев,

президент Армении Серж Саргсян,

президент Беларуси Александр Лукашенко,

президент Боливии Эво Моралес,

президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,

президент Венесуэлы Николас Мадуро,

президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,

президент Египта Абдельфаттах Сиси,

президент Италии Серджо Маттарелла,

президент Лаоса Буннянг Ворачит,

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,

президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков,

президент Кубы Рауль Кастро,

президент Молдовы Игорь Додон,

президент Сербии Александр Вучич,

президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов.

При этом после нынешних выборов руководители многих стран либо отказались поздравлять Путина с победой, либо вовсе выступили с резкой критикой прошедшего в России голосования.

Поздравлять Путина и комментировать итоги выборов в России отказался генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц также не стали поздравлять Путина, а глава МИД этой страны Анналена Бербок заявила, что «псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а результат никого не удивил». По ее словам, правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие.

«Эти выборы явно не были ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него», — заявили в американском Белом доме.

«Свободные и честные выборы выглядят не так», — написал в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал выборы президента России «трагическим фарсом». По его словам, эта процедура не была ни добросовестной, ни свободной и тем более не соответствовала общепризнанным демократическим стандартам и принципу верховенства закона.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что президентские выборы в России «не являются законными, демократическими и честными».

«В этой имитации выборов нет и не может быть легитимности. Этот человек должен предстать перед судом в Гааге. Это то, что мы должны обеспечить», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался поздравлять Путина. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал их «фарсом и пародией».

В свою очередь, Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей ОБСЕ и раскритиковал голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений».

«Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.