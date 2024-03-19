Служба внешней разведки заявила о подготовке двух тысяч французских военных для отправки в Украину

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит военных для отправки в Украину. Его цитируют ТАСС и РИА «Новости».

По словам Нарышкина, на начальном этапе Париж якобы собирается отправить на войну около двух тысяч человек. При этом французская армия уже обеспокоена своими потерями в Украине, так как они превзошли потери страны на войне в Алжире в прошлом веке, считает глава СВР.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на саммите европейских лидеров допустил отправку в Украину западных войск. Об этом сообщало местное BFMTV.

«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал Макрон.

Это высказывание французского лидера прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в случае отправки европейских солдат в Украину конфликт России с НАТО будет неизбежен.

В начале марта Макрон описал сценарии, при которых может быть возможна отправка французских военных в Украину. Об этом газете L'Independant рассказал депутат парламента Франции от Коммунистической партии Фабьен Руссель. По его словам, Макрон назвал одним из таких сценариев прорыв российских войск в сторону Одессы или Киева.

Эти слова Макрона вновь прокомментировал Песков. «Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов», — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что несмотря на взаимные военные угрозы Россия и Франция собираются запустить совместное производство ядерного топлива на заводе в Германии.

Читать еще Белгородцы рассказывают, как ходили на выборы под обстрелами И сомневаются в честности подсчета голосов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.