Белгородцы рассказывают, как ходили на выборы под обстрелами

Три дня голосования в Белгородской области прошли под массированными обстрелами. На территории области вели боевые действия украинские формирования РДК, легион «Свобода России» и «Сибирский легион», в которых воюют россияне, — они пытались помешать проведению выборов. Власти региона делали вид, что обстрелы никак не повлияли на желание людей голосовать. Явка в первый день голосования якобы составила 67%, а по итогам выходных и вовсе достигла 87%, или около 780 тысяч избирателей, из которых 91% отдали свой голос за Путина. Ни страх, ни взрывы, ни шесть погибших в результате обстрелов якобы «не поколебали» желание граждан прийти на участки. Местные жители рассказали «Холоду», как это было на самом деле.

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Ради безопасности героев «Холод» изменил их имена.

«Почему же нас никто не может защитить?»

Мария, дизайнер

Я переехала в Белгород 10 лет назад и сразу начала строить свой дом, где сейчас и живу. Хоть я или люди, которых я лично знаю, пока не пострадали от обстрелов города, мне все равно очень страшно, когда слышны взрывы, а слышны они каждый день. Я всякий раз вздрагиваю, спускаюсь на первый этаж и пережидаю в глухом месте, где нет окон. У нас трясутся окна и двери, все это очень громко.

Если бы я доверяла правительству, я чувствовала бы себя в большей безопасности. Но я не доверяю — злюсь и испытываю страх. В последнее время научились давать сигнал ракетной опасности секунд за 10 до взрыва, но раньше сигналы были далеко не всегда. В основном я ориентируюсь по звукам летящих ракет: уже научилась за эти два года отличать, стоит мне бояться или нет. Из-за боязни пропустить момент прилета я постоянно настороже, перестала спать с берушами. Помогает пес, который лает, когда слышит громкие звуки: такое не пропустишь.

В пятницу был обычный рабочий день. Избирком Белгородской области заявил, что явка на выборах в первый день составила 67%, но я вообще не знаю людей, кто голосовал именно в пятницу, но у меня не так много друзей. Мое окружение в основном находится в апатии. Насколько я знаю, они не голосовали вообще, поэтому в такую высокую явку не очень верится.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на избирательном участке в Белгороде во время выборов президента России, 15 марта 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

Мы с мужем голосовали в воскресенье в 12 часов, и на нашем участке было довольно много людей в это время. Но я не знаю, участвовали ли они в акции «Полдень против Путина» или просто так пришли голосовать. Мы поставили галочки не за Путина.

Не думаю, что после этих выборов что-то изменится в лучшую сторону. Для меня участие в голосовании было попыткой немного успокоить свою совесть, потому что больше сделать я ничего не могу.

Жители Белгородской области уже не знают, как им добиться того, чтобы их услышали в остальных регионах России. На днях они запустили новую акцию: на страничках «Первого канала» во «Вконтакте» начали оставлять десятки и сотни комментариев с хештегом #белгородэтороссия. Вскоре «Первый канал» закрыл возможность комментировать их новости вообще. Игнор тревожит всех, я слышу эти разговоры отовсюду, даже от медсестер в больнице. Все говорят: «Почему же нас никто не может защитить?»

В первые месяцы войны очень много людей оставляли свои антивоенные сообщения под постами в соцсетях Белгорода и губернатора Гладкова. Сначала таких комментаторов блокировали — я это знаю, потому что меня заблокировали очень быстро. А потом и вовсе отменили возможность оставлять какие-либо сообщения, как это теперь сделал и «Первый канал».

Время от времени я встречаю в соцсетях вопросы, которые задают белгородцам: мол, почему же мы не уезжаем туда, где безопасно. Наверное, люди, которые задают такие вопросы, не понимают нас совсем. Здесь мой дом, который я строила 10 лет: он сделан по моему вкусу, по моим эскизам, я не могу продать его и купить точно такой же в другом месте. Я люблю это место, люблю все, что сделала в своем жилище своими руками, все, что сделала на своем участке.

Под обстрелами, но в своем доме мне гораздо легче морально, чем в чужом месте, которое будет не таким, как я хочу.

«Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

Сергей, предпенсионер

Я родился и всю жизнь прожил в Белгороде. Моя двоюродная сестра погибла во время ракетного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Они вместе с подругой и внуком гуляли на центральной площади, где была елка. Во время обстрела сестра с подругой закрыли собой внука: он выжил, а они погибли на месте. Сестричке было 66 лет, она всю жизнь отработала медсестрой в детской больнице. Так и умерла, спасая детей. В Белгороде тогда погибло 25 человек. Это очень тяжело. И до сих пор долбят, долбят и долбят как минимум три раза в день. Они делают это почти по расписанию: в восемь утра, днем, вечером.

Поврежденный жилой дом в результате обстрела в центре Белгорода, 16 марта 2024 года.

Фото: телеграм-канал мэра Белгорода / EPA / Scanpix

Обстреливают именно центр Белгорода, и это самое страшное. Там никакой военной техники нет. Зачем сюда стреляют — непонятно. Мы крепимся, а что нам еще делать? Детей очень жалко, потому что им приходится прятаться. Бедные наши внучата. А сам я ничего не боюсь. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Один раз бахнет, и все. Не остаться бы только без рук и ног, не стать бы инвалидом. Взрослые не боятся — нам до лампочки. Быстрее бы только это все закончилось.

Моей маме 87 лет. Она после сигналов о ракетной опасности в пятницу 15 марта пошла и проголосовала. Я сам в пятницу работал, голосовал в воскресенье. Приехал к мамику, покушал, сходил на участок. Правда, там на входе вывернули все карманы, заставили показать телефон, зажигалку выложить. Это понятно, опасались всяких провокаций. Я спокойно проголосовал, девчатам пожелал всего доброго. Не буду говорить, кого я выбрал, — это мое личное дело.

Я думаю, что чем больше стреляют, тем больше людей идут и голосуют — все хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Не знаю, изменится ли что-то после выборов в лучшую сторону: на все воля божья. Мы встаем утром, молимся, поэтому нам боженька помогает.

Мы уже привыкли к обстрелам, куда нам бежать? И для чего бежать? И с чем бежать? Мы тут родились, мы тут будем жить и умирать.

«Мы отдуваемся за остальную всю Россию»

Карина, студентка

Я родилась в Белгородской области, а три года назад переехала в сам Белгород, чтобы учиться в университете. Из-за обстрелов, которые стали в последние дни такими сильными, на выходных я уехала в родной город к родителям. Находиться в Белгороде очень страшно — я постоянно сидела в ванной или коридоре всю предыдущую неделю.

Здесь, у родителей сирена не звучит, но мне она уже мерещится постоянно, а ночью снятся обстрелы. Страшен каждый «бах» за окном, даже когда это просто какой-то громкий звук.

Никто из моих одногруппников и друзей не ходил голосовать вообще. В университете нас голосовать не агитировали. У всех очень апатичное настроение в этом плане: и из-за обстрелов, и из-за отсутствия выбора как такового. Когда мы обсуждали с друзьями выборы, многие задавались риторическим вопросом: «А за кого голосовать-то?» Голосовать не за кого, достойных кандидатов нет.

Я очень много раз слышала такой аргумент: «Во время войны президента не меняют». Многие белгородцы так думают. Думаю, что среди тех, кто действительно дошел до избирательных участков, довольно большая поддержка Путина. Но многие голосовать просто не пошли.

Голосование на одном из участков в Белгороде, 15 марта 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

Я с родителями проголосовала в субботу на участке, бумажным бюллетенем, поставила галочку за Даванкова, хотя я и не поддерживаю ни одну из выдвинутых кандидатур. Я видела, что Белгородской области приписали очень высокую явку в первый день выборов, но очень сомневаюсь в достоверности этих цифр. Пятница — рабочий день. А если ты не работаешь и не учишься, то вообще-то страшно лишний раз выходить на улицу, потому что в любой момент может начаться обстрел.

Я считаю, что после выборов ничего не изменится в лучшую сторону — скорее, даже хуже станет. Мы видим в новостях, как Москва празднует 10-летие присоединения Крыма: все радуются, смеются. В это же время слышим обстрелы, читаем, что в Белгородской области из-за прилета ракеты убило семью из четырех человек. От такого контраста я чувствую жуткую безысходность, подавленность и беспомощность. Мы отдуваемся за всю остальную Россию, а другие регионы о нас даже не думают.

Хештег #белгородэтороссия я увидела на выходных: люди начали оставлять комментарии в разных соцсетях с ним и выкладывать рилсы в инстаграм с видами мирного красивого города, которые контрастируют с обстрелами. Но я не думаю, что в этой акции много смысла: похожее белгородцы уже запускали прошлым летом, когда оставляли везде сообщение с хештегом #шебекино и #шебекиноэтороссия. Ну и что с того? Шебекино обстреливают каждый день, город уже практически снесен. И всем плевать, кроме нас, белгородцев.

Нам говорят, мол, уезжайте. А куда нам уезжать? За какие деньги? В Европу мы не можем уехать, визы нам не дадут, беженство нам не оформят. Мы никому не нужны: ни той, ни другой стороне.