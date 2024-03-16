«Росатом» может начать производство ядерного топлива для Восточной Европы

Российская госкорпорация «Росатом» и французская государственная компания Framatome SA собираются запустить совместное производство в Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, компании будут производить топливо для атомных электростанций, обеспечивающих энергией около 100 миллионов жителей Восточной Европы. Предполагается, что для этого они используют завод Framatome в немецком Лингене.

В прошлом году французская Framatome уже начала сотрудничество с дочкой «Росатома», топливной компанией «ТВЭЛ», отмечает Bloomberg. Они создали совместное предприятие European Hexagonal Fuel SAS. Согласно протоколу собрания акционеров от 18 января 2023 года, с которым ознакомилось агентство, эта компания была создана для лицензирования российских технологий, необходимых для производства реакторного топлива. Ее капитализация составила восемь миллионов евро (8,8 миллиона долларов США).

«Это предприятие позволит Framatome внести свой вклад в разработку суверенного европейского топливного решения», — сказали во французской компании в ответ на запрос Bloomberg. В «ТВЭЛ» на вопросы агентства не ответили.

Влияние Кремля на ядерном рынке сохраняется даже спустя два года после вторжения России в Украину, пишет Bloomberg. Несмотря на то, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран вместе работают в атомной промышленности.

Германия закрыла свою последнюю атомную электростанцию в 2023 года, но продолжает производить топливо для других стран, пишет агентство. Последняя попытка французской Framatome начать производство топлива для АЭС в Германии и известия о том, что заводом будут управлять российские инженеры, вызвали возмущение общественности, отмечает агентство. Более 10 тысяч человек написали письмо саксонским властям, в котором выразили обеспокоенность ситуацией.

Страны Восточной Европы, все еще сотрудничающие с «ТВЭЛ», после начала войны в Украине начали искать альтернативных поставщиков ядерного топлива. Однако преждевременный разрыв связей может поставить под угрозу работу десятков водо-водяных энергетических реакторов советского производства, вырабатывающих безуглеродную электроэнергию, пишет Bloomberg. За пределами России есть только один производитель топлива для таких реакторов: американская компания Westinghouse Electric Co.

Топливо, которое французская Framatome будет производить совместно с российской компанией, будет идентично тому, что «Росатом» поставляет в Чехию, Болгарию и Словакию. Это означает, что оно не потребует нового «технического или юридического» одобрения со стороны регуляторов безопасности, заявили в компании.

Сейчас завод Framatome в Лингене производит топливо для реакторов Sizewell в Великобритании, Doel в Бельгии и Ringhals в Швеции, отмечает агентство.

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