В Москве при подсчете голосов учли залитые зеленкой бюллетени

В Москве при подсчете голосов на прошедших президентских выборах учли бюллетени, которые были залиты зеленкой. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Хочу отметить, что залитые „зеленкой“ 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал», — сказал Реут.

В свою очередь, МВД отчиталось о возбуждении десятков уголовных дел в связи с попытками сорвать голосование. Так, первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что по статье о воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (статья 141 УК) возбудили 21 дело, а по статье о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма (статья 207 УК) 23 дела.

«Большой объем работы проведен как с точки зрения недопущения, так и с точки зрения документирования проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — добавил Горовой, не уточнив по какой статье были возбуждены эти уголовные дела.

При этом Горовой заявил, что «нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено.

В течение всех трех дней голосования на выборах из разных российских регионов приходили сообщения о попытках поджогов урн для голосования, а также случаях, когда избиратели заливали урны зеленкой или чернилами.

16 марта Бутырский районный суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнюю Алину Невмянову, которая 15 марта вылила зеленую краску в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе.

17 марта стало известно о школьнице, которая попыталась поджечь скатерть на одном из избирательных участков в Краснодарском крае. По словам председателя УИК №2138 Инны Емельяновой, девочка действовала «по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства», но ее действия не нанесли «никакого ущерба», а сам инцидент не повлиял на ход голосования.

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