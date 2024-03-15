Россияне начали атаковать избирательные урны и участки

Россияне портят бюллетени и урны с помощью краски и зажигательной смеси, а также поджигают кабинки и здания избирательных комиссий в разных регионах.

«Поджоги на УИКах и порча ящиков для голосования — это новшество нынешних выборов», — написал сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнюю девушку, которая бросила коктейль Молотова на крыльцо 358-й школы, где работают два избирательных участка. Как пишет «Фонтанка», она целилась в плакат о выборах. Полицейским задержанная сообщила, что таким образом она выполняла задание «украинского телеграм-канала», отмечает издание. Позднее «Фонтанка» опубликовала видео произошедшего.

«Такого раньше не было и это, вероятно, следствие того огромного напряжения и порожденной им агрессии в обществе, за которые власти России несут непосредственную ответственность. Однако сам подход этих несчастных людей изначально ложный, потому что они делают то же самое, что и фальсификаторы из комиссий — лишают голоса тех избирателей, кто уже проголосовал в эти ящики. Только, в отличие от фальсификаторов из избиркомов и администраций, получат реальные сроки», — написал Андрейчук.

Позднее он добавил, что такая практика на выборах все же бывала. Андрейчук привел слова одного из своих коллег из «Голоса». Тот рассказал, что впервые отметил насилие, направленное на членов УИК, и попытки поджогов во время голосования по Конституции в 2020 году.

Еще один поджог на президентских выборах 15 марта произошел на избирательном участке в городе Асбест Свердловской области. Кадры, на которых виден черный дым, опубликовали несколько телеграм-каналов. «Осторожно, новости» утверждают, что поджог устроила 18-летняя местная жительница: она бросила коктейль Молотова в тамбур школы после того, как проголосовала там.

На избирательном участке в Челябинской области 80-летняя пенсионерка попыталась зажечь фейерверк на избирательном участке, сообщает 74.ru. Ее задержали. Источник в силовых структурах сказал изданию, что женщина «выполняла требования аферистов».

В Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе избирательница попыталась поджечь урну для голосования. Возгорание было быстро ликвидировано, урна и бюллетени повреждений не получили. Женщину задержали.

Поджог кабинки для голосования произошел в подмосковных Мытищах. В местном паблике во «Вконтакте» сообщили, что пожилая избирательница облила бензином и подожгла кабинку для голосования на участке № 1699. Пострадавших при этом не было.

Еще одну кабинку для голосования подожгла избирательница на участке №1527 в московском Марьине. Видео опубликовал телеграм-канал Baza. Издание пишет, что женщина облила ширму кабинки легковоспламеняющейся жидкостью и после поджога снимала происходящее на телефон. Ее задержали.

В комментариях под постом Mash о поджоге в Марьине пользовательница «Вконтакте» Сабина Александрова опубликовала видео, на котором запечатлено сожжение бюллетеня с надписью «верните мужа».

Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда люди заливали урны для голосования зеленкой и краской в Москве, Ростовской и Воронежских областях. Еще несколько таких инцидентов произошли в Сочи, Ижевске и подмосковном Лыткарино.

«Медиазона» подсчитала, что за первый день голосования Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел из-за поджогов на участках и порчи урн.

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