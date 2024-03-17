Школьница подожгла скатерть на избирательном участке 

Ученица краснодарской школы подожгла скатерть на избирательном участке, который располагается в здании учебного заведения. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24», ссылаясь на председателя участковой избирательной комиссии №2138 Инну Емельянову.

По ее словам, школьница действовала «по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства». Емельянова также рассказала, что «никакого ущерба» пожар не нанес и отметила, что инцидент не повлиял на ход голосования. С ребенком, по ее словам, работали психологи и полиция. Оповестили ли родителей школьницы и приехали ли они к тому времени, не сообщалось.

«Мне хотелось бы предупредить сограждан о том, что внешние недоброжелатели пытаются открыто использовать наших детей для нарушения хода голосования», – говорит Емельянова на видео, которое опубликовал телеканал.

Телеграм-канал Shot уточняет, что школьнице, которая подожгла скатерть, 13 лет. Ее мотивы выясняют силовики, которые, как пишет канал, изучают переписки в ее телефоне. Участок, где произошел инцидент, по данным канала, располагается в школе № 108.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что «недалекие люди» на восьми участках пытались поджечь урны для голосования. При этом еще на 20 участках в 20 регионах, по ее информации» ящики с бюллетенями залили красящими жидкостями. Памфилова утверждает, что подозреваемые якобы получали указания от неизвестных по телефону.

«Мы выяснили, что все эти звонки [с указаниями] идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — цитирует главу ЦИК ТАСС.

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