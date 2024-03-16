Москвичку отправили в СИЗО за атаку на избирательную урну

Бутырский районный суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнюю Алину Невмянову, которая 15 марта вылила зеленую краску в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда, обратила внимание «Медиазона».

На Невмянову завели уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий в составе группы лиц (пункт «в» части 2 статьи 141 УК). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

15 марта телеграм-каналы опубликовали видео, на котором девушка выливает жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней. После этого к ней подходит полицейский и уводит ее. Телеграм-канал Baza писал, что девушку «кто-то инструктировал по телефону».

Ранее «Новая газета Европа» подсчитала, что в России возбудили не менее 15 уголовных дел по аналогичной статье. 15 марта в сети распространились кадры, на которых люди в разных регионах поджигали или заливали зеленкой и краской урны для бюллетеней.

Читать еще Россияне начали атаковать избирательные урны и участки

16 марта атаки на УИКи продолжились. В Екатеринбурге задержали женщину, которая пыталась залить зеленкой урну для голосования. Бюллетени при этом повреждений не получили.

Ранее в городе задержали мужчину, который попытался залить урну зеленой краской на другом участке. 16 марта Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). «КП Екатеринбург» пишет, что обвиняемый — 47-летний бывший сотрудник оборонного предприятия. Еще одного избирателя задержали в подмосковном Одинцово: мужчина написал слово «бойкот» в месте для подписи в списке избирателей.

Тем временем движение «Голос» опубликовало первое видео, на котором запечатлен вброс бюллетеней. Ролик, как утверждается, был снят на участке №2325 в Краснодаре.

Читать еще Названы регионы с самым большим числом нарушений на выборах

«На заднем плане из кабинки выходит женщина с удивительной прической и несколькими бюллетенями, кидает в ящик, а потом отходит, потирая нос. Говорят, это член комиссии, которую от наблюдателя пыталась прикрыть толпа сообщников. Зовут женщину Громакова Виктория Владимировна», — написал сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.

Выборы президента в России проходят с 15 по 17 марта.

Читать еще Выборы «воскресили» мертвых россиян Их соцсети призывают голосовать и поддержать Владимира Путина

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.