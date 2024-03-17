Выборы. Онлайн

17 марта — последний день, в который можно проголосовать на российских президентских выборах. «Холод» следит за тем, что происходит на избирательных участках в России и в мире.

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22:16

После закрытия избирательных участков ЦИК обработал 40% протоколов. Согласно данным комиссии, Владимир Путин набрал 87,34% голосов.

Другие кандидаты, как сообщает ЦИК, набирают меньше 5%. Николай Харитонов — 4,11%, Владислав Даванков — 3,92%, Леонид Слуцкий — 3,06%.

18:30

ЦИК отчитался о явке в 72,72%.



Последние избирательные участки в России закроются через два с половиной часа.

17:30

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что после случаев порчи урн с бюллетенями, «число желающих проголосовать только увеличилось».

«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны», — цитирует ее агентство ТАСС.

Памфилова также пообещала позже рассказать о «вопиющих попытках противодействия выборам президента».

К 12:00 17 марта у избирательных участков в России и за рубежом выстроились очереди предположительно из участников акции «Полдень против Путина», придуманной погибшим в колонии оппозиционером Алексеем Навальным.

За первые два дня голосования силовики возбудили более 15 уголовных дел в связи со случаями, когда пришедшие на избирательные участки граждане пытались поджечь или заливали краской урны для голосования.

16:55

Активистки движения «Путь домой» пришли на выборы и потребовали демобилизации.

Как сообщает телеграм-канал «Можем объяснить», свои требования жены мобилизованных изложили прямо на избирательных бюллетенях.

«Не знаю никого из наших, кто бы голосовал за Путина. Все понимают, что с ним война будет бесконечной и мы не дождемся наших мужей живыми. Даванков хоть и не осуждал СВО, но хотя бы говорил, что страна должна быть мирной. Все остальные — упыри, хотят только войны и крови» — сказали женщины в разговоре с «МО».

16:55

Жительницу Коломны задержали за то, что ее полуторагодовалый сын испортил бюллетень.

Как сообщает «ОВД-Инфо», сын Карины Градусовой нарисовал каракули на бюллетене. С тех пор женщину уже больше четырех часов вместе с ребенком держат в отделении полиции. Ей выписали штраф, но по какой статье — неизвестно.

16:22

Общая явка на выборах, включая электронное голосование, превысила 70%.

Об этом со ссылкой на ЦИК сообщает «Интерфакс».

16:15

В посольстве России в Вильнюсе не дали проголосовать избирателю со значком «Навальный».

О произошедшем в соцсети X написал россиянин Влад Ромашов. По его словам, сотрудники избирательной комиссии поставили ему ультиматум — чтобы проголосовать, он должен был снять значок с фамилией погибшего в колонии оппозиционера.

«Я отказался снимать значок Навальный. Проголосовать мне не удалось», — написал Ромашов.

16:05

В Одинцове полиция проверяет содержимое бюллетеней перед тем, как позволить опустить их в урну.

Об этом сообщает движение «Голос», ссылаясь на девушку, чей бюллетень у нее отобрали полицейские для «проверки». Сама пострадавшая пишет заявление в полицию.

15:52

В Петербурге задержали активиста, написавшего на бюллетене «Будьте вы все прокляты».

Как сообщает проект «ОВД-Инфо», Сергея Подольского задержали уже после голосования возле метро «Василеостровская». Ему вменяют давний пикет с плакатом «Сдох один, сдохнет другой».

15:45

15:05

14:56

Школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.

По предварительной информации, она сделала это «по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства», передает «Кубань 24», ссылаясь на председателя участковой избирательной комиссии №2138 Краснодара Инну Емельянову.

«Никакого ущерба, по большому счету, ребенок не нанес. Голосование продолжается в обычном порядке, с ребенком работают психологи и полиция», — добавила Емельянова.

14:52

14:27

Житель Иркутска проголосовал, вклеив в бюллетень имена политзаключенных.

Как пишет издание «Люди Байкала», избиратель приклеил к бюллетеню куски бумаги с написанными на них именами осужденных Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, а также вдовы Алексея Навального Юлии Навальной. Когда он это делал, его заметили полицейские и задержали. Силовики потребовали от мужчины написать объяснительную, но он отказался, сославшись на 51 статью Конституции.

В итоге избирателя отпустили без протокола, а бюллетень опустили в урну.

14:19

Юлия Навальная пришла к посольству России в Берлине.

Видео, на котором Навальная общается с пришедшими проголосовать россиянами, опубликовал телеканал «Дождь». Ранее сообщалось, что очередь на этот избирательный участок растянулась на несколько километров.

14:12

По всей России задержали уже почти 50 предполагаемых участников акции «Полдень против Путина».

Таковы данные подсчетов правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

14:08

Очередь из желающих проголосовать у посольства России в Тель-Авиве растянулась на 500 метров.



Как пишет «Новая газета Европа», проголосовать здесь пришли Юрий Сапрыкин младший, Михаил Шац и Ирина Шихман. Издание публикует фото очереди.

14:02

Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков проголосовал.

Как передает ТАСС, он сделал это на избирательном участке в Смоленске.

13:32

Силовики задерживают участников акции «Полдень против Путина».

Как сообщает проект «ОВД-Инфо», в Санкт-Петербурге задержали активистку Анастасию Кузнецову, а в Казани — Веру Отрешко, Зульфию Ситдикову и Александра Ширшова. Последний сообщил правозащитникам, что вместе с ним в автозаке находятся около 20 человек

13:11

В Петербурге у избирательного участка задержали корреспондента местного издания «Фонтанка».

Глава УИК №2182 на Невском проспекте вызвал полицию, заявив, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, «чем нарушил избирательное право других граждан». В то же время «Фонтанка» утверждает, что освещавший выборы сотрудник даже не успел зайти на участок.

13:05

Общая явка на президентских выборах без учета электронного голосования составила более 65%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

12:55

Избирательный участок в Кишиневе атаковали с помощью зажигательной смеси, сообщает ТАСС.

Пожилой мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду российского посольства в молдавской столице, где расположен избирательный участок. По данным агентства, мужчину задержала полиция. О пострадавших не сообщается.

12:52

В Тбилиси, где нет избирательных участков для голосования на президентских выборах, сотни людей вышли на демонстрацию против Путина и войны.

Люди вышли на акцию с плакатами и транспарантами. Видео акции опубликовал в своем телеграм-канале журналист Владимир Роменский.

12:49

Читатели «Холода» также шлют фотографии очередей из Санкт-Петербурга.

12:45

12:39

Читатели «Холода» из Москвы делятся фотографиями очередей в полдень на избирательных участках столицы.

12:25

Незарегистрированный кандидат в президенты Борис Надеждин приехал на избирательный участок в МФТИ.

Находившиеся там студенты встретили политика аплодисментами и скандированием его фамилии. Видео опубликовала SOTA.

12:25

В Уфе мужчину задержали на избирательном участке из-за фото Навального.

Булат Халиков попытался бросить фото погибшего в колонии политика в избирательную урну на участке №342, сообщает проект «ОВД-Инфо». Задержанного доставили в отдел полиции, что ему вменяют неизвестно. Член УИК угрожал Халикову уголовной статьей о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

12:09

В Москве на избирательном участке на Арбате, 35 в очереди собрались более 100 человек, рассказал корреспондент «Холода». Дежурит полиция и Росгвардия, но они никого не трогают. Люди продолжают подходить.

12:09

В Москве на избирательном участке на Арбате, 35 в очереди собрались более 100 человек, рассказал корреспондент «Холода». Дежурит полиция и Росгвардия, но они никого не трогают. Люди продолжают подходить.

Фото: «Холод»

12:03

В Москве задержали члена УИК в футболке с надписью «Навальный».

На избирательном участке в Басманном районе силовики задержали члена УИК с правом решающего голоса Вячеслава Голикова из-за того, что он пришел на участок в футболке с надписью «Навальный». Об этом он сам сообщил проекту «ОВД-Инфо».

Сначала его попросили переодеться, но затем задержали и доставили в ОВД «Басманный». В полицию на Голикова донес зампредседателя УИК Юрий Кембель.

12:01

В Вильнюсе не допускают до голосования россиян, пришедших с внутренним паспортом.

Об этом сообщает SOTA, ссылаясь на собственного корреспондента. Такое ограничение, сотрудники российского посольства объясняют внутренним распоряжение ЦИК.

В то же время, отмечает SOTA, ни в рассылке с сайта «Госуслуги», ни на сайте посольства в Литве не указано, что по внутреннему паспорту нельзя проголосовать: там говорится, что для участия в выборах президента достаточно предоставить «паспорт» (или «документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации»).

Также избирателей заставляют оставлять свои мобильные телефоны перед входом на территорию посольства. Это ограничение сотрудники дипмиссии уже ничем не объясняют. «Если вам что-то не нравится – до свидания», — говорят они.

11:56

Сотни людей пришли проголосовать на избирательный участок в Берлине.

Видео очереди из избирателей, опоясывающей квартал, где расположено здание российской дипмиссии, опубликовало «Агентство».

11:50

В Ереване растет число людей, пришедших на акцию «Полдень против Путина».

Видео очереди, собравшейся у избирательного участка, опубликовал «Дождь». По данным телеканала, она растянулась более чем на километр.

11:45

В Таиланде задержали россиянина, пришедшего голосовать с плакатом.

На Пхукете тайские полицейские задержали гражданина России. Как пишет «Агентство», он пришел поучаствовать в акции «Полдень против Путина» с плакатом «Мы не проплаченные. Мы голосуем против тебя бесплатно». Силовики изъяли у россиянина плакат, после чего отпустили.

11:42

В Москве в преддверии акции «Полдень против Путина» к избирательным участкам стягивают силовиков.

«Медуза» опубликовала подборку фотографий с десятками полицейских и техникой силовиков возле избирательных участков в центре города.

11:25

В России и мире началась акция «Полдень против Путина». Власти пытаются ей препятствовать.

Так, в Иркутске на одном из участков ровно в полдень развернули празднование Масленицы, сообщает SOTAvision. В свою очередь, мэрия Новосибирска сообщила о «скоплениях избирателей» и попытках «провокативных действий» для дестабилизации работы избирательных комиссий. В связи с этим на избирательных участках усилены меры безопасности, голосование «проходит в штатном режиме», утверждают власти.

Участники акции «Полдень против Путина» замечены на избирательных участках за рубежом, пишет «Новая газета Европа». По данным издания, люди с флагами и плакатами идут голосовать в Окленде, Веллингтоне, Сиднее, Аделаиде и Пхукете.

Около полудня очередь из желающих проголосовать образовалась возле избирательного участке в Астане в Казахстане.

Государственные российские информагентства также сообщают об очередях возле избирательных участков, но только за рубежом, например, в Будапеште, Минске, Алматы, Токио и Сеуле.

Главные новости президентских выборов

Общая явка на президентских выборах превысила отметку в 62%.

Об этом утром 17 марта сообщили в ЦИК. При этом явка на дистанционном электронном голосовании к 10:00 17 марта по московскому времени, по данным Минцифры, составила 90%.

На Чукотке выборы уже завершились. По данным региональной избирательной комиссии, явка к 18:00 по местному времени составила 87%.

Силовики возбудили не менее 15 уголовных дел из-за порчи избирательных урн.

Случаи, когда избиратели пытались поджечь урны для голосования или заливали их чернилами или зеленкой, были зафиксированы сразу в нескольких регионах России.

В Москве Бутырский районный суд отправил в СИЗО 20-летнюю Алину Невмянову, которая 15 марта вылила зеленую краску в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе.

Против нее возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий в составе группы лиц (пункт «в» части 2 статьи 141 УК). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

«Голос» публикует данные о нарушениях в ходе голосования.

Лидером по количеству нарушений, по данным движения, за все время предвыборной кампании стала Рязанская область. Оттуда поступили 114 жалоб, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург с 109 и 104 жалобами соответственно.

При этом только за 16 и 17 марта из Москвы прислали 35 новых жалоб на нарушения, из Краснодарского края — 32, а из Санкт-Петербурга — 21.