Названы регионы с самым большим числом нарушений на выборах

За все время голосования на выборах президента движение «Голос» получило более тысячи сообщений о возможных нарушениях на избирательных участках. Более 140 из них поступило на горячую линию, более тысячи — на «Карту нарушений» и по другим электронным каналам связи.

В лидерах по количеству обращений оказалась Рязанская область — оттуда поступило 108 жалоб. На втором месте Санкт Петербург (83), на третьем — Липецкая область (80). В топ-5 регионов по количеству сообщений о нарушениях также попали Москва (74) и Московская область (73).

Сообщения о принуждении к голосованию поступили из более чем 50-ти регионов. Больше всего таких жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской и Самарской областей, а также из Удмуртии и Чувашии. Также жалобы были связаны со сбоями в работе ДЭГ. Избирательница из Москвы сообщила «Голосу», что за нее в этой системе кто-то проголосовал.

В Санкт-Петербурге на избирательном участке №2332 бюллетени переложили в новый сейф-пакет без присутствия наблюдателей, сообщил телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга».

Житель Самарской области рассказал, что ему выдали бюллетень за другого избирателя. Это произошло на участке №4107 Хворостянского района. Местная избирательная комиссия отчиталась о признании бюллетеней из ящика недействительными. Члена УИК, выдавшего бюллетень, отстранили от работы.

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Избиратели в Екатеринбурге и Артемовском обнаружили, что их без согласия открепили от своих избирательных участков и прикрепили к участкам в аннексированной Донецкой республике и в Запорожской области. Издание «ЕАН» сообщает о десяти таких случаях. Член местного избиркома сказала журналистам, что в таких случаях гражданам все равно должны выдать бюллетень на том участке, куда они пришли. Почему людей прикрепили к участкам в других регионах, она не уточнила.

Наблюдатель от КПРФ Александр Сафронов опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено незаконное вскрытие электронной урны для голосования. По словам Сафронова, это произошло на участке №6301 в Краснодаре.

Издание «7х7» сообщает, что на нескольких участках на Кубани число проголосовавших не совпало с данными о явке на сайте ГАС «Выборы». Например, в Краснодаре на участке №6416 выдали 549 бюллетеней, а на сайте указана цифра 454. В Тимашевском районе Краснодара в актах записаны 526 человек, а на сайте — на несколько десятков меньше.

Несколько наблюдателей из Подмосковья сообщили о расхождении между реальной и официальной явками. Например, согласно акту, на участке №721 в Ивантеевке 15 марта было выдано 563 бюллетеня. При этом наблюдатель, который провел на участке весь день, зафиксировал, что порог в 400 избирателей был преодолен лишь утром 16 марта.

В Подольске на участке №2385 наблюдатель зафиксировал явку 546 избирателей на участке и 100 на дому. При этом на электронной урне (КОИБ) утром 16 марта было указано, что на участке введено 722 бюллетеня.

Телеграм-канал «Зейские новости» опубликовали фотографии, на которых в одной из урн для голосования видна стопка бюллетеней. Авторы снимков посещали избирательные участки №1513 и №1505 в городе Зея Амурской области. Позднее они удалили фотографии с урнами.

Проект «Голоса» «Карта нарушений» сообщил, что на избирательном участке №2017 в Челябинске избирателей после выхода из будки просили показать бюллетени.

«Голос» называет одной из особенностей нынешних президентских выборов то, что на большинстве избирательных участков присутствуют наблюдатели от кандидата Владимира Путина и общественных палат. Например, за ходом голосования в Кировской области наблюдает в три раза больше представителей Путина, чем от партии КПРФ. Наблюдателей от Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого в регионе нет.

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