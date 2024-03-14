Напавшего на Волкова в Вильнюсе могли завербовать российские спецслужбы

Нападение на соратника Навального Леонида Волкова мог совершить человек, завербованный российскими спецслужбами. Об этом на встрече с журналистами заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис. Его цитирует Delfi.

По словам Яунишкиса, ДГБ должен уделять больше внимания защите представителей российской оппозиции. Также он призвал самих оппозиционеров больше заботиться о собственной безопасности.

«По нашим оценкам, похоже, что это работа российских спецслужб, видимо, проделанная через какое-то завербованное лицо», — добавил он, отказавшись при этом раскрывать подробности нападения.

Неизвестный напал на одного из ближайших соратников Навального Леонида Волкова вечером 12 марта. Он разбил боковое стекло в машине оппозиционера и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Также нападавший избил Волкова молотком, после чего тот попал в больницу с переломом руки и ушибами.

Другой соратник Навального Иван Жданов опубликовал снимки, на которых видны ссадины и гематомы на лице Волкова, а также кровоточащие раны на его ноге.

«Медуза» поговорила с Волковым за несколько часов до нападения на него. Оппозиционера спросили про риски для команды Навального. «Ключевой риск сейчас — что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь», — сказал Волков.

Позднее он прокомментировал нападение на него: «Из меня хотели сделать отбивную молотком для отбивных, прямо у дома, во дворе. Он меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но перелома нет, зато сломал руку. Дело наживное, будем работать и не будем сдаваться».

В МИДе Литвы произошедшее назвали «шокирующими новостями» и заявили, что виновные ответят за преступление.

Президент страны Гитанас Науседа, комментируя нападение, сказал, что оно явно было спланировано Кремлем. «Я могу сказать Путину только одно — вас здесь никто не боится», — добавил он.

Леонид Волков руководил предвыборным штабом Алексея Навального на выборах президента России в 2018 году, на которые Навального не допустили. Также он возглавлял совет директоров Anti-Corruption Foundation. Он ушел с этого поста после публикации письма, в котором он просил снять санкции с руководства «Альфа-Групп». Волков тогда признался, что сделал это втайне от коллег.

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