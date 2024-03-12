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На Леонида Волкова напали с молотком 

23:37 • 12.03.2024

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Об этом сообщила Кира Ярмыш в соцсети X. 

По ее словам, нападавший был вооружен молотком. Он разбили боковое стелко в машине Волкова, а также распылил ему в глаза слезоточивый газ. 

«Нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома», — написала Ярмыш. Она добавила, что к Волкову едет полиция и скорая помощь.

Иван Жданов опубликовал фотографии Волкова. На его лице видны ссадины и гематомы, а на левой голени несколько кровоточащих ран.

«Заметим, что Леонид Волков живет за городом, в тихом дачном поселке. То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова», — написал журналист Сергей Пархоменко. 

Леонид Волков — давний соратник Алексея Навального. Он руководил предвыборным штабом политика на выборах президента России в 2018 году. Волков также был главой совета директоров Anti-Corruption Foundation. Он ушел с этого поста после публикации письма, в котором он просил снять санкции с руководства «Альфа-Групп». Волков тогда признался, что сделал это втайне от коллег. 

Алексей Навальный умер в исправительной колонии Nº 3 в поселке Харп. В свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от естественных причин. Соратники оппозиционера утверждают, что его убили. 

Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи людей. Кладбище в тот день закрыли в начале одиннадцатого вечера.

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