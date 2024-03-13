Глава МИД Литвы прокомментировал нападение на Волкова

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал нападение на сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова, которое произошло накануне вечером. Он опубликовал пост в твиттере по поводу произошедшего.

«Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление», — написал Ландсбергис.

Спустя примерно час после сообщения о нападении на Волкова сторонник Навального Иван Жданов сообщил, что тот находится в больнице. Позже сам Волков рассказал, что он дома.

«Спасибо большое за ваши словам поддержки. Тяжеловато, но ничего, справимся. Было приятно прочитать все, что вы мне понаписали, вдвойне приятно — читать это и осознавать, что живой. Из меня хотели сделать отбивную молотком для отбивных, прямо у дома, во дворе. Он меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но перелома нет, зато сломал руку. Дело наживное, будем работать и не будем сдаваться. Пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, во время нападения в машине Волкова разбили боковое стекло, а также распылили ему в глаза слезоточивый газ. Жданов опубликовал снимки, на которых видны ссадины и гематомы на лице Волкова. На одной из фотографий на ноге Волкова заметны кровоточащие раны.

«Медуза» написала, что за несколько часов до нападения поговорила с Волковым. Его спросили про риски для команды Навального. «Ключевой риск сейчас — что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь», — сказал Волков.

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