Председатель правления ACF International, то есть международного ФБК, Леонид Волков покинул свою должность. Он попросил европейские власти снять санкции с руководства «Альфа-Групп» — и, по его словам, сделал это втайне от коллег. До этого в твиттере два дня обсуждали коллективное письмо с такой просьбой, которое подписали известные россияне: Наталья Синдеева, Леонид Парфенов, Евгений Чичваркин и другие. Почему это письмо так всех взволновало и что происходит? «Холод» объясняет.

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«Ответка» на расследование

7 марта команда Алексея Навального опубликовала расследование «Черная касса» о программе благоустройства Москвы «Мой район». В 2021 году на нее выделили 14 миллиардов рублей из городского бюджета. Через эту программу сотни миллионов рублей получили компании, в том числе связанные с главредом RT Маргаритой Симоньян и ее мужем Тиграном Кеосаяном, Ксенией Собчак и бывшим главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Команда Навального называет Венедиктова «главным лицом» электронного голосования на московских выборах в Госдуму в 2021 году: он активно поддерживал его и утверждал, что фальсификации на выборах нельзя доказать, несмотря на многочисленные нарушения, которые зафиксировали независимые наблюдатели.

Также за 2,5 года Венедиктов получил более 680 миллионов рублей из бюджета Москвы на выпуск журнала «Мой район». Это спецпроект другого журнала — «Дилетант», который экс-главред «Эха Москвы» выпускает как частное лицо. Все услуги по выпуску журнала, как утверждает команда Навального, стоят выше рынка. Например, на верстку и предпечатную подготовку одного номера «Моего района» выделено 600 тысяч рублей. Верстка «Дилетанта» почти в три раза дешевле — около 230 тысяч.

Алексей Венедиктов прокомментировал расследование и назвал цифры о своей прибыли «правильными, но манипулятивными». По его словам, выпуск журнала оказался убыточным, так как после признания Венедиктова «иноагентом» мэрия Москвы приостановила контракт с ним и с его компанией «Образование XXI век». Оставшиеся выпуски журнала он выпускал на свои деньги.

Что еще мы узнали из расследования ФБК? В рамках программы «Мой район» 440 миллионов рублей из бюджета Москвы получили Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян. Им платили за рекламу городских проектов в своих передачах. Деньги из городского бюджета получила и дочь Кеосаяна: ей заплатили 150 миллионов рублей за некую «информационную кампанию» в интернете. За свою работу почти 300 миллионов рублей получили владельцы пропагандистских каналов Mash и Life Максим Иксанов и Арам Габрелянов, которые на своих площадках хвалили Собянина и «достижения» программы «Мой район»: строительства городских скверов, парков для собак и пешеходных зон. За такую же деятельность заплатили 40 миллионов рублей владельцу телеканала «Царьград» Константину Малофееву. Ксения Собчак тоже заработала похожим образом: ей заплатили 20 миллионов рублей за презентацию о рынке моды, его тенденциях и развитии в мире, России и отдельно Москве. Заказчиком выступил департамент предпринимательства московской мэрии. Чуть больше Собчак — более 24 миллионов рублей — получил зампредседателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров. Средства перевели в его фонд защиты городской природы «Среда». Часть денег действительно тратилась на сбор и утилизацию батареек, но основная сумма ушла на другие задачи. Например, за разработку сайта «Среды», в основном состоящего из новостей, скопированных с других сайтов, было заплачено более 1,2 миллиона рублей. Также Гончаров переводил миллионы рублей своим друзьям, бывшей девушке и ее родственникам.

В ответ на расследование ФБК Венедиктов опубликовал копию документа, где российские оппозиционные общественные деятели подписались за снятие санкций с руководства «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Среди тех, кто подписался, был председатель правления ACF International Леонид Волков. Согласно документу, его отправили 7 февраля 2023 года.

Под письмом также стоят подписи основательниц «Дождя» Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, политика Леонида Гозмана, бывшего вице-премьера Альфреда Коха, журналистов Сергея Пархоменко и Леонида Парфенова, бизнесмена Евгения Чичваркина, экономиста Владислава Иноземцева.

Из всех подписантов подтвердил свою подпись только журналист Сергей Пархоменко. Но он отметил, что подписывал отдельный лист, а затем его подпись, по всей видимости, скопировали и вставили в общий коллективный документ.

Подпись прифотошопили

В ночь на 9 марта Леонид Волков заявил, что не подписывал документ и что его подпись «вфотошоплена». Он также написал, что не знает, как и зачем письмо появилось у Венедиктова «в таком виде».

Тогда же Волков также прокомментировал нынешнюю санкционную политику Евросоюза, назвав ее «неэффективной». По мнению Волкова, можно было бы снять персональные санкции, например, с Фридмана, если бы тот выполнял действия, направленные против политики Кремля.

«Он [Фридман] уехал из России, осудил путинскую войну, и при этом нет никакого алгоритма, по которому он мог бы выйти из-под санкций. Было бы круто и правильно, если бы европейцы сказали: сделай то-то, выплати Украине столько-то, порви с Путиным и живи», — пояснил Волков. Он считает, что это могло бы положить начало цепной реакции среди путинского окружения и внести в него разлад.

О снятии санкций с российских бизнесменов, которые «не причастны к преступлениям режима Путина» и осудили войну, Волков уже говорил агентству Bloomberg 1 марта 2023 года. В качестве примеров таких бизнесменов он приводил Фридмана, Авена и их партнеров по «Альфа-Групп». После выхода статьи Волкова раскритиковали за то, что он «адресно вписывается за конкретные персоналии». Он ответил, что это не так, а статья Bloomberg написана плохо.

Превысил полномочия

Позже, днем 9 марта, Леонид Волков все же признал, что просил снять санкции с Фридмана и Авена. «Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации, — написал Волков. — Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил». Говоря о подписании письма, Волков привел прежний довод: он надеялся на цепную реакцию публичных осуждений войны и на раскол в российских элитах, но «ошибся».

При этом Волков уточнил, что просил о снятии санкций в другом документе, который он подписал и отправил в офис Жозепа Борреля в октябре 2022 года. Коллективное письмо, опубликованное Венедиктовым, Волков не подписывал — и не давал своего согласия на использование своей подписи. Текст документа, который опубликовал Венедиктов, не совпадает с тем, который выложил Волков.

«Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того», — уточнил он.

Леонид Волков извинился перед своими коллегами из ФБК, Алексеем Навальным и его сторонниками. Он заявил, что «берет паузу» в своей деятельности как председатель правления ACF International. Будет ли он сотрудничать с фондом и в какой форме, Волков обещал сообщить позже.