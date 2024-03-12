Американская разведка заявила о переломе в войне в пользу Кремля

В войне в Украине наметился перелом в пользу Кремля. Об этом, как пишет агентство Bloomberg, американским сенаторам доложила разведка США.

России удалось добиться на фронте последовательных успехов на фоне неопределенности с будущими поставками американской военной помощи Киеву. Об этом высокопоставленный представитель американских спецслужб доложил в ходе ежегодного брифинга в комитете по разведке американского Сената.

«Украинские военные не испытывают нехватку мужества и стойкости, но им не хватает боеприпасов, а нам времени, чтобы помочь им», — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он предупредил, что без дополнительной военной поддержки со стороны США Украина в 2024 году «вероятно, потеряет значительные территории».

В последние месяцы российские войска в Украине ведут наступательные действия, добиваясь успехов на различных направлениях. Последней значительной победой российской армии стало взятие Авдеевки — крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донецкой области, штурм которого продолжался с конца прошлого года. Об установлении контроля над этим населенным пунктом министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину в середине февраля.

Как отмечали украинские и западные военные эксперты, добиться успеха, в частности, в Авдеевке российским военным помогла новая агрессивная тактика использования фронтовой бомбардировочной авиации и планирующих авиабомб ФАБ-500 и КАБ-500. По словам специалистов, эта тактика привела к увеличению потерь среди российских самолетов, но позволила обеспечить продвижение войск на земле.

Позже появились сообщения о начале применения российской армией на фронте сверхмощных авиабомб ФАБ-1500, которые несут заряд втрое мощнее, чем ФАБ-500.

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