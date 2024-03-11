Жителей Владивостока через домофоны призывают идти на выборы

Во Владивостоке установили домофоны, агитирующие жителей города на участие в президентских выборах. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

«Информацию о главном политическом событии можно услышать и на пороге собственного дома», — сказала корреспондент ГТРК Виктория Самусева, подходя к домофону одного из подъездов. После того, как она приложила магнитный ключ, дверь открылась, а домофон сообщил: «Приходите на выборы 15,16, 17 марта. Ваш голос важен».

По словам директора компании по установке домофонов Евгения Виткалова, «большинство людей положительно отреагировало» на инициативу. В сети есть информация, что он гендиректор компании «Домофон-Мастер».

В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Центризбирком допустил до участия в них четверых кандидатов: действующего президента Владимира Путина (самовыдвиженец), Владислава Даванкова от партии «Новые люди», Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР.

От партии «Гражданская инициатива» хотел участвовать в выборах Борис Надеждин. Однако в ЦИК заявили, что количество брака в собранных им подписях превышает допустимые 5%. По словам самого политика, большое количество подписей забраковали из-за того, что ошибки появились при оцифровке.

Надеждин из-за отказа в регистрации кандидатом подал три иска в Верховный суд, который их отклонил. Политик пытался обжаловать решение Центризбиркома об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты, а также процедуры сбора подписей, которые есть в российском законодательстве. На прошлой неделе Надеждин объявил о наборе наблюдателей на выборах.

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