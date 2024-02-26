После смерти Навального власти Германии потеряли интерес к обмену Красикова

Власти Германии больше не заинтересованы в обмене отбывающего наказание сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Интерес к обмену они потеряли после смерти Алексея Навального в колонии. Об этом со ссылкой на источники среди германских и американских чиновников пишет газета Financial Times.

«У них [властей Германии] больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, стоило бы обменять спонсируемого государством убийцу», — заявил FT американский чиновник.

Ранее глава Anti-Corruption Foundation Мария Певчих сообщила, что Вадима Красикова планировали обменять на Алексея Навального. «Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене», — сказала Певчих.

По словам источника FT, знакомого с ситуацией, власти Германии действительно обсуждали возможность обмена Красикова на Навального, а также двух американцев — Пола Уилана и Эвана Гершковича. Однако, по его словам, после смерти Навального вероятность такого обмена значительно снизилась.

Сотрудник ФСБ Вадим Красиков был осужден в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное в 2019 году. При этом Федеральная прокуратура Германии утверждала, что Красиков действовал по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».

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