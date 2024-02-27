СМИ: Навальный знал о готовящемся обмене и согласился на него

Алексей Навальный и его жена Юлия знали о готовящемся обмене и были согласны на него. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, обсуждение возможного обмена велось при участии российского бизнесмена Романа Абрамовича. В нем участвовали представители властей России и Германии. Изначально речь шла об обмене корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в России в шпионаже, на сотрудника ФСБ Вадима Красикова, отбывающего наказание в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Источник отметил, что Путин готов был совершить обмен только на Красикова, однако власти Германии отказывались выдать его в обмен на Гершковича, считая освобождение журналиста «проблемой американцев».

Когда в качестве еще одной кандидатуры на обмен был назван Навальный, представители Германии согласились, рассказал собеседник агентства.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники написала, что после смерти Алексея Навального в колонии власти Германии потеряли интерес к обмену Красикова.

В свою очередь, глава ФБК Мария Певчих ранее заявила, что накануне убийства Навального в колонии переговоры о его обмене находились в финальной стадии.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — сказала она.

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