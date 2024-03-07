Беспилотник атаковал металлургический завод в Череповце

Беспилотник атаковал металлургический комбинат «Северсталь» в Череповце. Об этом сообщили местные СМИ, затем информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, инцидент произошел утром 7 марта в районе доменной печи завода. При этом работа печи не была нарушена, само предприятие работает в штатном режиме, утверждает Филимонов. Пострадавших в результате атаки беспилотника нет.

Ранее в пресс-службе «Северстали» сообщили изданиям «Город Че» и РБК, что один из агрегаторов комбината был выведен в запланированный ранее ремонт.

«Город Че» писало, что звук взрыва со стороны завода раздался около 5:45 утра. Позднее издание опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент попадания дрона в доменную печь.

Паблик «Череповецкая истина» написал, что на заводе взорвалась одна из индукционных печей. Гендиректор «Северстали» Евгений Виноградов назвал произошедшее «технологическим инцидентом».

Утром 7 марта в российском Минобороны отчитались о сбитых беспилотниках в Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областях. В то же время ВСУ сообщали о воздушной тревоге в Харьковской и Одесской областях.

6 марта беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области. 1 марта несколько дронов попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске. В феврале возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, причиной стало попадание беспилотников.

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