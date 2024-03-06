В Курской области из-за атаки дрона произошел пожар на заводе

В Курской области беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Дрон атаковал склад на Михайловском горно-обогатительном комбинате в Железногорске, уточнили ТАСС на самом предприятии. Там добавили, что пожар произошел в резервуаре с топливом. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Минобороны России с утра сообщило о двух сбитых беспилотниках над Воронежской областью. В министерстве отметили, что один дрон сбили около 7:30 по московскому времени, второй — около 8:30. Губернатор региона Александр Гусев опубликовал три сообщения о сбитых беспилотниках, последнее — в 8:52 по московскому времени. Он заявил, что пострадавших в результате атаки нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сбитом дроне в районе села Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

В ВСУ, в свою очередь, заявили, что российские войска ночью выпустили по территории Украины 42 дрона, в общей сложности атака длилась пять часов. 38 выпущенных беспилотников удалось сбить. В ВСУ добавили, что беспилотники были сбиты над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областями.

В феврале дрон атаковал Новолипецкий металлургический комбинат, из-за чего там произошел пожар. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Источники украинских СМИ утверждали, что атаку на завод организовали СБУ и ГУР.

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