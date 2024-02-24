Дроны атаковали металлургический комбинат в Липецке

В ночь на 24 февраля в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание, сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.

«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — написал он. По словам Артамонова, огонь был потушен, пострадавших не было. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — добавил губернатор.

Позднее он сообщил, что над Липецкой областью были перехвачены два беспилотника.

«Осторожно, новости» пишет, что в ночь на 24 февраля местные жители слышали три взрыва, после которых в районе комбината начался пожар. По информации телеграм-канала, в результате пострадал один человек.

Источники «РБК-Украина» и «Би-би-си» отмечают, что атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР.

«Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель», — сказал собеседник изданий.

Новолипецким комбинатом владеет миллиардер Владимир Лисин. Он занимает третью строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Несмотря на близость к Владимиру Путину, Лисин смог избежать введения против него западных санкций на фоне войны в Украине.

В декабре 2022 года издание The Times сообщало, что НЛМК Лисина поставлял сталь компаниям, производящим ядерное оружие и баллистические ракеты.

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