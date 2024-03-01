В ночь на первое марта украинские беспилотники атаковали три российских региона. По данным Минобороны, три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области.

«Средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области. Жертв и разрушений нет. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — добавил мэр Дзержинска Иван Носков.

Mash пишет, что дроны пытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатку и входит в военно-промышленный комплекс России.

В Курской области в результате атаки беспилотника населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района остались без света. «Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка», — написал местный губернатор Роман Старовойт.

В Белгородской области, по данным российского военного ведомства, силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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