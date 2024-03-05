Подконтрольные Кремлю СМИ стали специально писать про очереди из-за новостей о похоронах Навального

Российские государственные СМИ в последние два дня стали активно использовать слово «очередь» в своих публикациях. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Предположительно, это связано с тем, чтобы в результатах поиска на русском языке уменьшилось число упоминаний новостей об очередях к могиле Алексея Навального, которого похоронили на Борисовском кладбище Москвы 1 марта.

Прокремлевские СМИ используют слово «очередь», когда пишут про мероприятия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Он проходит с 29 февраля по 7 марта.

Среди заголовков, где упоминается очередь есть, например, публикации ТАСС — «Огромная очередь из желающих попасть на выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Всемирном фестивале молодежи», «Участники Всемирного фестиваля молодежи выстроились в огромную очередь, чтобы попасть на лекцию Медведева», РИА «Новостей» — «Очередь из желающих послушать лекцию Медведева на Всемирном фестивале молодежи», а также «Российской газеты» — «Огромная очередь из желающих посетить выступление Дмитрия Медведева собралась на ВФМ».

Политик Алексей Навальный погиб в ИК-3 в Харпе. На его похороны 1 марта в Москве пришли тысячи людей, которые часами стояли в очереди, чтобы возложить цветы к его могиле.

Российские пропагандистские СМИ называли причиной смерти политика оторвавшийся тромб. В ИК-3 матери Навального Людмиле заявили, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти утверждалось, что причины смерти политика «естественные».

Людмиле Навальной выдали тело сына лишь на девятый день после сообщения о его смерти. Следователь Александр Варапаев шантажировал ее, чтобы она согласилась на тайные похороны Алексея без публичного прощания. В противном случае он угрожал, что оппозиционера похоронят в колонии.

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