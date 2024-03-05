В работе Instagram и YouTube произошел сбой

Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Facebook, Instagram (ими владеет компания Meta) и YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

76% поданных жалоб на работу Facebook связаны с проблемами с входом в аккаунт. 62% пожаловавшихся на работу Instagram пользователей сообщили о трудностях с приложением. В 44% жалоб на проблемы с YouTube говорится о проблемах в работе сайта.

В Meta сообщили, что разбираются в ситуации. Возможных причин сбоя там не назвали.

Тем временем гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited сообщил, что 4 из 15 подводных кабелей в Красном море были перерезаны, что повлияло на 25% трафика по всему миру. В компании добавили, что предпринимают меры для смягчения последствий произошедшего.

В конце февраля в работе российского сегмента интернета произошел крупный сбой. Пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram, Viber и Whatsapp, соцсети «ВКонтакте», а также видеохостингу Youtube. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и связи Антон Ткачев заявил, что это было связано с действиями Роскомнадзора. По его словам, ведомство искало «узкие места», которые могут в будущем привести к возможной разблокировке запрещенных в России сайтов или сервисов. Предыдущие сбои в работе Рунета Ткачев также объяснил действиями Роскомнадзора. «Этот сбой уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали», — сказал он.

В январе массовый сбой произошел в доменной зоне RU. Пользователи жаловались на трудности с доступом к сайтам ряда крупных сервисов, в том числе банков и маркетплейсов. Операторы связи отмечали, что проблема была не связана с ними. Проект «Сетевые свободы» объяснил сбой поломкой DNSSEC. Он представляет собой защиту национального сервиса доменных имен в виде цифровой подписи.

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