В доменной зоне RU произошел массовый сбой

В работе сайтов, находящихся в российской доменной зоне .ru, произошел массовый сбой. Об этом сообщают «Сетевые свободы», а также многие пользователи.

По их данным, это произошло из-за поломки DNSSEC. «Похоже, что продолжаются эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен (DNS — Domain Name Server).

Он представляет из себя что-то вроде адресной книги, которая связывает привычные нам доменные адреса (URL)», — объясняет проект. DNSSEC — это защита DNS в виде цифровой подписи.

«Код Дурова» пишет, что пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам крупных банков, маркетплейсов и других сервисов. Телеграм-канал опросил российских операторов связи. В «Мегафоне» зафиксировали снижение объемов трафика, но уточнили, что проблема не на их стороне. «Билайн» тоже сообщил о штатной работе сети, как и Tele2.

«Фонтанка» сообщает, что координационный центр доменов .RU/.РФ работает над устранением неполадок. Там уточнили, что возникла техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. В Минцифры пообещали восстановить доступ к доменной зоне в ближайшее время.

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