Сбой в работе Рунета произошел из-за Роскомнадзора 

Сбой в работе Рунета произошел из-за действий Роскомнадзора. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и связи Антон Ткачев.

«Есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ, в том числе и к ряду VPN-сервисов, которые работают на территории России нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать», — сказал он.

По словам Ткачева, Роскомнадзор провел проверку для того, чтобы понять, где есть эти «узкие места», которые могут в будущем привести к возможной разблокировке запрещенных в России сайтов или сервисов.

Кроме того, Ткачев заявил, что предыдущие сбои в работе Рунета были также связаны с действиями Роскомнадзора. «Этот сбой уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали», — сказал он.

Ранее 27 февраля пользователи сообщали о проблемах с доступом к мессенджерам Telegram, Viber и Whatsapp, соцсети «Вконтакте», а также видеохостингу Youtube. Сбой затронул Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города России.

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