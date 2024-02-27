В работе Рунета произошел крупный сбой. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к мессенджерам Telegram, Viber и Whatsapp, соцсети «Вконтакте» и видеохостингу Youtube. О сбое также свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Он сообщает, что сбой коснулся пользователей из Москвы, Петербурга, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.

По данным журналиста Александра Плющева, с проблемами с доступом чаще других сталкиваются абоненты «Ростелекома», МТС и Tele2. При этом в некоторых случаях проблема решается включением VPN.

РБК пишет, что в «Билайне» и Tele2 утверждают, что их сети работают штатно. В свою очередь, в «Мегафоне» признали, что «фиксируют снижение трафика» в Telegram и других сервисах, но заверили, что проблема не связана с сетью оператора, передает РИА «Новости».

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