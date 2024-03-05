Потерявшая в Беслане семью женщина обратилась к Путину из-за смерти Навального

Потерявшая двух сыновей и мужа во время теракта в Беслане сопредседательница «Голоса Беслана» Эмма Тагаева обратилась к Владимиру Путину из-за смерти политика Алексея Навального. Фотографию с плакатом, на котором приведен текст обращения Тагаевой, опубликовала журналистка Елена Костюченко.

В обращении отмечается, что за 20 лет чиновники, которые приказали стрелять по бесланской школе в 2004 году, так и не понесли наказания.

«А что сделал Навальный? Кого он убил? Если за гибель сотен детей никто не ответил, то почему к Навальному была проявлена такая жестокость за менее тяжкие обвинения? <...> За какие страшные преступления дают сроки, как [Владимиру] Кара-Мурзе 25 лет, если даже за смерть наших детей чиновники не сняты с должностей, а наоборот — их повысили и наградили?», — написала на плакате Тагаева, адресовав эти вопросы тому, «кто собирается в марте опять стать президентом».

Костюченко рассказала, что в 2016 году Тагаеву и еще пятерых матерей Беслана задержали и избили полицейские. Суд приговорил их к штрафу. Они просили обязательные работы, так как штраф оплачивать им было нечем. Через два дня Костюченко позвонил Навальный и предложил оплатить штраф. Костюченко отказалась, так как к тому моменту штраф уже оплатили. Журналистка добавила, что Нагаева не в курсе этой истории.

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Политик Алексей Навальный погиб в ИК-3 в Харпе. Его похороны состоялись 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи людей.

Российские пропагандистские СМИ утверждали, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В ИК-3 его матери Навального Людмиле заявили, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти, которое ей выдали, говорилось, что политик умер от «естественных причин».

Следователь Александр Варапаев шантажировал мать Навального, заставляя ее согласиться на тайные похороны. Он ставил женщине ультиматум: либо она должна согласиться на тайные похороны, либо Навального захоронят на территории колонии. Тело оппозиционера матери выдали лишь на девятый день после известия о его смерти.

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