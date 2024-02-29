ВСУ заявили о третьем сбитом российском Су-34 за три дня 

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34. Это третий самолет за три дня и одиннадцатый в этом месяце.

«Сегодня 29 февраля — дата, которая выпадает раз в четыре года, очередной привычный для россиян день с потерей самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении!» — написал он в своем телеграм-канале, не сообщив подробностей.

Министерство обороны России не комментировало это заявление.

Днем 27 февраля Олещук сообщил, что ВСУ сбили сразу два истребителя Су-34 все на том же Восточном направлении. Он тогда написал, что при такой потере техники, российским военным стоило бы прекратить «авиационные мясные штурмы».

Российское военное ведомство тогда также не комментировало эту информацию. Однако провоенный телеграм-канал Fighterbomber писал, что она якобы не соответствует действительности.

На прошлой неделе, 21 февраля, Олещук сообщил еще об одном сбитом Су-34. 19 февраля, по его словам, были сбиты два таких истребителя, 18 февраля — один, а 17 февраля украинские военные якобы уничтожили сразу три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Таким образом, всего в феврале, по данным украинских военных, им удалось сбить 11 российских самолетов. Один из них — самолет дальней радиолокационной разведки А-50 — его сбили, как утверждается, над акваторией Азовского моря. Тогда источники «РБК-Украина» утверждали, что «шансы на сохранение самолета минимальны», хотя уровень его повреждения еще уточняется.

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