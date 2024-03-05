Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишить «иноагентов» выплат за авторские и смежные права. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, принятый недавно закон о запрете на размещение рекламы у «иноагентов» «показал свою эффективность». «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов», — отметил Володин.

Теперь, пишет он, к нему поступают предложения «запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей».

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — заявил Володин.

В феврале в российском законодательстве появился запрет для физических и юридических лиц на размещение рекламы у «иноагентов». 20 февраля депутаты приняли его в первом чтении, а уже 28-го — в окончательном третьем. За его нарушение предусмотрена ответственность — для физических лиц штраф до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч.

В день принятия запрета создательница популярного ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» Екатерина Гордеева сообщила о приостановке его работы. «Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими», — написала она, добавив, что еще до принятия закона неизвестные угрожали рекламодателям проекта.

По словам Гордеевой, на ее канале будут опубликованы уже отснятые выпуски шоу, после чего оно прекратит свою работу.

Спустя несколько дней основатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» своей команды. Причиной он также назвал введенный запрет на размещение рекламы у «иноагентов».

«Несмотря на то, что “Редакция” находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал он, добавив, что передаст свой телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)», у которого более миллиона подписчиков, команде редакторов.

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