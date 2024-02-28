Шоу «Скажи Гордеевой» приостановило работу из-за запрета на размещение рекламы у «иноагентов» 

Журналистка Катерина Гордеева приостановила работу своего проекта «Скажи Гордеевой» из-за закона, который запрещает размещать рекламу у «иностранных агентов». Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«…теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими», — написала она.

Гордеева добавила, что еще до принятия закона неизвестные угрожали рекламодателям проекта.

«Мы всегда воспринимали проект “Скажи Гордеевой” как честный, независимый бизнес нашей маленькой творческой артели. Принцип простой: мы продаем рекламные интеграции и снимаем на заработанные деньги фильмы и интервью. Мы дорожим своей свободой и правом делать то, что считаем нужным, без оглядки на чье бы то ни было спонсорство, рекомендации или покровительство», — сказала она.

Гордеева рассказала, что опубликует уже отснятые ролики шоу. Кроме того, команда проекта продолжит работу как над выпусками, которые начали снимать еще до принятия закона, так и над теми, «на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять».

28 февраля Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий размещать рекламу у «иностранных агентов». Среди его авторов — председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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