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Пивоваров уволил часть команды «Редакции» из-за запрета рекламы у «иноагентов» 

12:05 • 02.03.2024

Журналист Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за закона, запрещающего размещать рекламу у «иноагентов». 

«Несмотря на то, что “Редакция” находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал он. 

Пивоваров добавил, что передаст права на телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)», у которого более миллиона подписчиков, команде редакторов. 

«В самое ближайшее время “Пивоваров (Редакция)” поменяет название и логотип. В профессионализме ребят я не сомневаюсь», — отметил журналист. 

При этом Пивоваров продолжит вести свой личный телеграм-канал. Сейчас на него подписаны более 180 тысяч человек. Что будет с ютьюб-каналом «Редакции», у которого более четырех миллионов подписчиков, Пивоваров не уточнил. Минюст внес его в список «иноагентов» в июне 2022 года. 

На этой неделе стало известно, что из-за запрета на размещение рекламы у «иноагентов» журналистка Катерина Гордеева приостановила работу своего проекта «Скажи Гордеевой». 

«Теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими», — написала она, добавив, что еще до принятия закона неизвестные угрожали ее рекламодателям. 

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