Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете размещения рекламы у «иноагентов» 

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу у «иноагентов» — в соцсетях, на сайтах, а также других интернет-площадках.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 15 февраля. Его соавторами значатся 395 депутатов. В их числе лидеры фракций, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, а также спикер Вячеслав Володин.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что за нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы. Ранее он говорил, что по поводу размещения рекламы у «иноагентов» к нему якобы поступают «многочисленные обращения».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев написал, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу товаров и услуг на информационных ресурсах «иноагентов».

«По самым скромным подсчетам, это более 130 миллионов рублей, да без учета иных, преимущественно теневых, способов оплаты услуг иноагентов. Так что сумму можно смело умножать в разы», — добавил он.

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