Глава СВР прокомментировал смерть Навального: «Рано или поздно жизнь заканчивается»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал смерть политика Алексея Навального. Его слова, сказанные в интервью каналу «Соловьев Live» приводит ТАСС.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал Нарышкин.

Реакцию Запада на гибель политика он назвал «сатанинскими плясками вокруг гроба с Навальным». Это аморально, низко, безнравственно. И эти люди учили нас», — добавил глава СВР.

Алексей Навальный погиб в ИК-3 в Харпе 16 февраля. Прокремлевские СМИ утверждали, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В колонии, где умер политик, матери Навального Людмиле в качестве причины назвали «синдром внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти указали «естественные причины».

Людмиле Навальной выдали тело сына только спустя девять дней после сообщения о его смерти. Следователь Александр Варапаев угрожал ей, говоря, что, если она не согласится на тайные похороны Навального, то его захоронят в колонии. По данным источников «Медузы», в Кремле в конце концов согласились на публичные похороны политика из-за принципиальной позиции его матери.

После выдачи тела политика его семья и соратники по-прежнему сталкивались с препятствиями со стороны властей. В частности, они не смогли найти зал для прощания с Навальным. По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, ритуальным агентствам запретили работать со сторонниками политика.

Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похороны пришли тысячи человек.

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