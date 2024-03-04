Юлия Навальная поблагодарила за «настоящую народную любовь»

Вдова Алексея Навального Юлия поблагодарила всех, кто пришел почтить память политика.

«Многие задаются вопросом, ради чего Алексей так яростно боролся и никогда не сдавался. Ради вас. Прекрасных, смелых и честных людей, которые теперь бесконечной очередью идут с ним проститься. Спасибо вам. Это и есть настоящая народная любовь», — написала она в соцсети X.

К посту Навальная прикрепила видео огромной очереди, которая в день его похорон выстроилась к могиле.

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Похороны Алексея Навального прошли в пятницу 1 марта. После отпевания в церкви «Утоли моя печали» в Марьино его похоронили на Борисовском кладбище. В тот день очередь из желающих почтить его память закончилась только около 22:30. На следующий день люди снова пришли на кладбище. А к вечеру 3 марта стена из цветов на его могиле скрыла крест и была выше человеческого роста. Люди продолжают нести цветы и 4 марта.

По подсчетам независимого проекта «Белый счетчик», на отпевание и похороны Навального пришли по меньшей мере 16,5 тысяч человек. Это только те, кто прошел через Братеевский мост в сторону Борисовского кладбища. Проект не учитывал тех, кто поехал на метро или автомобилях.

В свою очередь, телеканал «Дождь», ссылаясь на анонимный источник в столичной мэрии, сообщил, что похороны посетили 23 тысячи человек.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», Люблинский районный суд оштрафовал на полторы тысячи рублей москвичку, которая попала на видео на похоронах Навального. Ее признали виновной в демонстрировании запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Полицейские утверждают, что на кадрах она кричит «Героям Слава».

Жительницу Москвы задержали вечером 3 марта, когда она вернулась домой с несовершеннолетним ребенком. Ее, по данным правозащитников, увезли ее в ОВД Ховрино, где оставили на ночь.

«Сотрудницы полиции не пускали задержанную в туалет, кричали на нее матом, показывали оскорбительные жесты и смеялись, требовали вынуть пирсинг из носа, угрожая его вырвать», — говорится в сообщении «ОВД-Инфо».

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