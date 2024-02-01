В России впервые арестовали человека за демонстрацию «ЛГБТ-символики»

Суд в Нижнем Новгороде назначил местной жительнице пять суток административного ареста за демонстрацию «ЛГБТ-символики». Ее признали виновной в публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП) из-за радужных сережек. Об этом сообщает правозащитный проект «Эгида».

В свою очередь, издание «Медиазона», ссылаясь на картотеку суда, уточняет, что арестованную зовут Анастасия Ершова.

По словам ее адвоката, в своем решении суд не уточнил, какой именно экстремистский символ демонстрировала девушка, но формально сослался на постановление Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским.

«Защита настаивала на отсутствии события правонарушения как такового и, соответственно, на отсутствии состава, а также на ошибке восприятия - никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов», — сообщил адвокат Ершовой.

«В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги», — добавил он.

По данным «Эгиды», 29 января к девушке и ее другу подошли «агрессивно настроенные люди, предположительно, провокаторы», которые, снимая происходящее на видео, потребовали от них снять с себя «запрещенную символику». Речь шла о значке в виде флага Украины и радужных сережках.

На следующий день видео инцидента распространилось в местных пабликах. На кадрах неизвестный подходит к парочке, сидящей в кафе. Он требюует от молодого человека снять со свитера желто-синий значок, а затем срывает его со словами «Флаг [Украины] снимай давай, сука» и обещает донести в Центр по противодействию экстремизму.

30 января Ершову вызвали на допрос в Центр Э, после которого задержали и оставили в отделении на ночь до суда.

18 января стало известно о первом в России обвинении в демонстрации «ЛГБТ-символики». Девушке из Саратовской области вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики из-за фото с радужными флагами.

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