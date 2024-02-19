Задержанного за пикет в память о Навальном оштрафовали за фото в радужной футболке

Суд в Центральном федеральном округе оштрафовал Алексея Н. (его имя изменено из соображений безопасности) на 1900 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщает «Российская ЛГБТ-сеть».

По информации проекта, 16 февраля мужчина вышел на одиночный пикет в память об Алексее Навальном. На следующий день к нему домой пришли силовики, они отвезли его в отделение. Там на Алексея составили протокол об административном нарушении. Что именно ему вменили и в каком городе происходили события, «Российская ЛГБТ-сеть» не сообщает.

Алексей Н. провел в ОВД двое суток. В это время его телефон был у полицейского. Силовик заставил задержанного сказать пароль от смартфона, зашел на его страницу в инстаграме и увидел там фотографию в «футболке черного цвета, где посередине изображен флаг “ЛГБТ-сообщества”». Под фото была надпись «Адекватность восторжествует». Полицейский сделал скриншот этой публикации, который впоследствии стал поводом для составления еще одного административного протокола.

Фото: «Российская ЛГБТ-сеть»

Адвокат Максим Оленичев, который защищал Алексея, рассказал, что мужчина провел двое суток в ОВД в пыточных условиях: ему не передавали еду, не выключали свет в камере и не выпускали в туалет ночью. По словам адвоката, в деле были допущены серьезные нарушения. Например, в протоколе не были указаны дата и время совершения правонарушения. Также судья нашел решение Верховного суда о признании ЛГБТ «экстремистским движением» в интернете, так как его не было на сайте ВС, и приложил его к материалами.

«Радужная символика не нарушает ничьих прав и вмешательство государства в этом случае не требовалось. Вопрос об обжаловании постановления обсуждается, но окончательное решение не принято», — сказал Оленичев.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.