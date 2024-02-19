Задержанного за пикет в память о Навальном оштрафовали за фото в радужной футболке

Суд в Центральном федеральном округе оштрафовал Алексея Н. (его имя изменено из соображений безопасности) на 1900 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщает «Российская ЛГБТ-сеть».
По информации проекта, 16 февраля мужчина вышел на одиночный пикет в память об Алексее Навальном. На следующий день к нему домой пришли силовики, они отвезли его в отделение. Там на Алексея составили протокол об административном нарушении. Что именно ему вменили и в каком городе происходили события, «Российская ЛГБТ-сеть» не сообщает.
Алексей Н. провел в ОВД двое суток. В это время его телефон был у полицейского. Силовик заставил задержанного сказать пароль от смартфона, зашел на его страницу в инстаграме и увидел там фотографию в «футболке черного цвета, где посередине изображен флаг “ЛГБТ-сообщества”». Под фото была надпись «Адекватность восторжествует». Полицейский сделал скриншот этой публикации, который впоследствии стал поводом для составления еще одного административного протокола.
Адвокат Максим Оленичев, который защищал Алексея, рассказал, что мужчина провел двое суток в ОВД в пыточных условиях: ему не передавали еду, не выключали свет в камере и не выпускали в туалет ночью. По словам адвоката, в деле были допущены серьезные нарушения. Например, в протоколе не были указаны дата и время совершения правонарушения. Также судья нашел решение Верховного суда о признании ЛГБТ «экстремистским движением» в интернете, так как его не было на сайте ВС, и приложил его к материалами.
«Радужная символика не нарушает ничьих прав и вмешательство государства в этом случае не требовалось. Вопрос об обжаловании постановления обсуждается, но окончательное решение не принято», — сказал Оленичев.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.