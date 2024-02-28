Приднестровье обратилось за помощью к России из-за «экономической блокады» Молдовой

Самопровозглашенное Приднестровье обратилось за помощью к России в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики, передает РИА «Новости».

«Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета», — говорится в документе.

В связи с этим парламент непризнанной республики обратился к Москве «с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России», цитирует документ РБК.

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на зампредседателя Верховного совета региона Галину Антюфееву, уточняет, что, прося помощи у Москвы, самопровозглашенное Приднестровье не имеет в виду присоединение к Российской Федерации.

Приднестровье объявило о своей независимости от Молдовы в 1992 году. С тех пор его суверенитет не признало ни одно государство-член ООН.

Молдова считает неподконтрольное ей Приднестровье территорией, оккупированной Россией. По данным на 2017 год, население непризнанной республики составляет около 500 тысяч человек, примерно половина из которых имеют российские паспорта.

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