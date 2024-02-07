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Палата представителей конгресса США отклонила законопроект о выделении помощи Израилю без поддержки Украины

10:27 • 07.02.2024

Палата представителей конгресса США отклонила законопроект, предусматривающий выделение военной помощи Израилю, но не упоминающий Украину. Об этом пишет Reuters.

Документ предусматривает выделение Израилю 17,6 миллиардов долларов военной помощи. Законопроект не поддержали демократы, которые заявили, что хотят проголосовать за более широкий пакет мер, который предусматривает помощь Украине, финансирование гуманитарной сферы и выделение денег на обеспечение безопасности южной границы США. 

В ноябре Палата представителей, где большинство республиканцев, приняла законопроект, предусматривающий предоставление помощи только для Израиля. Однако Сенат, возглавляемый демократами, его так и не рассмотрел.

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