Украина потребовала от Испании расследования убийства угнавшего российский вертолет пилота

Убитый в Испании российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 в Украину, пользовался неким «планом защиты». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью El Mundo. Он потребовал провести расследование.

«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним случается такое, Испания должна провести расследование того, что случилось с ним», — сказал Подоляк.

Он также отметил, что в Испании «прочно обосновалась русская мафия», а расследование, по его словам, покажет «кто должен заплатить за это преступление, которое Россия совершила на испанской земле».

О смерти Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили на подземной парковке многоквартирного дома в городе Виллахойоса — недалеко от Аликанте.

В начале февраля в сюжете, который вышел в эфире государственного телеканала «Россия 1», говорилось, что российские спецслужбы получили приказ убить Кузьминова. Испанские спецслужбы заявляли, что за убийством летчика стоит Москва.

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В августе 2023 года российский военный летчик Максим Кузьминов угнал свой вертолет Ми-8 и посадил его на территории Украины. Двое других членов экипажа, как сообщалось, отказались перейти на украинскую сторону и были убиты сразу после приземления. Кузьминов тогда осудил нападение России на Украину и призвал других российских военных последовать его примеру. Сообщалось, что за угнанный Ми-8 он получил денежную компенсацию.

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